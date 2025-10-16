Костница предлагает ночные экскурсии при свечах, которые проводят монахи.

С приближением Хэллоуина путешественники, которые ищут необычные впечатления, все чаще обращают внимание на места с мрачной историей. Популярными направлениями всегда являются Трансильвания и Эдинбург. Но все больше туристов открывают для себя для себя Седлецкий костел в Чехии. Он еще известен в мире как Церковь костей, пишет Daily Mail.

Это римско-католическая часовня, которая расположена в городке Кутна Гора. Добираться туда удобно из Праги, ведь до костела всего час дороги. Его главный признак - отделка из настоящих человеческих останков. По оценкам историков, ее интерьер состоит из костей от 40 до 70 тысяч человек - это более восьми миллионов отдельных костей, создающих жуткие композиции.

Кутна Гора - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому посещение костницы можно совместить с осмотром древних храмов, узких улочек и готических фасадов. Именно поэтому Церковь костей считается идеальным вариантом для однодневного путешествия из Праги.

История святыни уходит в средневековье. Основана она в 1142 году как первый цистерцианский монастырь в Богемии. Впоследствии настоятель освятил землю - привез частицу почвы с Голгофы, места распятия Иисуса Христа. С тех пор кладбище вокруг монастыря стало чрезвычайно популярным среди паломников.

Во время Черной чумы XIV века и гуситских войн XV века здесь хоронили тысячи людей. Нижнюю часовню монастыря постепенно переназначили для хранения останков погибших. До XIX века кости хранились беспорядочно. А в 1870 году владельцы не поручили местному резчику Франтишеку Ринту упорядочить их.

Ринт подошел к заданию как художник. Он отбелил кости и создал из них декоративные конструкции - от гербов и гирлянд до причудливых узоров. Самые известные из них - величественная люстра из костей, висящая в центре храма, и четыре костяные пирамиды, расположенные в углах часовни. Говорят, люстра содержит по крайней мере одну кость из каждой части человеческого тела.

Несмотря на свой жуткий вид, Седлецкий костел не превратился в аттракцион ужасов. Наоборот, здесь царит спокойная атмосфера. Фотографировать внутри запрещено - чтобы сохранить уважение к умершим. Один из недавних отзывов посетителей звучит так: "Это прекрасное место для размышлений. Кости принадлежат реальным людям, и это чувствуется". Другой добавляет: "Странная, но прекрасная часовня, где смерть стала искусством".

Для тех, кто хочет особой атмосферы, костница предлагает ночные экскурсии при свечах, которые проводят монахи, а также музыкальные выступления на старинном органе.

Церковь костей уже стала своеобразной иконой визуальной культуры. Она часто появляется в фильмах ужасов, и, по словам киноманов, имеет много общего с эстетикой нового фильма Дэнни Бойла "28 лет спустя" (2025). А после премьеры второй части фильма "Храм костей", запланированной на январь 2026 года, популярность этого места может вырасти еще больше.

Сегодня Церковь костей имеет более 15 тысяч отзывов в Google и среднюю оценку 4,5 звезды. Большинство туристов отмечают, что несмотря на мрачность, это одно из самых интересных мест Европы - где история, религия и искусство встречаются в одном пространстве.

