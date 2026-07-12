Супруги купили старый дом в селе и отремонтировали его до неузнаваемости

Старый дом в Киевской области обошелся семье в $4 тыс. Из удобств в нем был только газ, а сейчас там также есть бассейн и терраса.

Супруги купили старый дом в Киевской области и за несколько лет отремонтировали его настолько, что решили полностью переехать в него жить, хотя изначально предполагалось, что это будет дача.

Как рассказала 24 каналу владелица недвижимости Виктория Ушакова, о доме недалеко от столицы давно мечтал ее муж Дмитрий. Он работает художником-живописцем и еще во время учебы приезжал сюда. Сначала семья не планировала постоянно жить в селе. Дом покупали как место, куда можно было бы приезжать на выходные.

За старый газифицированный дом с 60 сотками огорода супруги заплатили 4 тыс. долларов. Дом требовал капитального ремонта, а двор вообще пришлось приводить в порядок практически с нуля. В доме заменили крышу, окна и двери, утеплили фасад и отремонтировали внутренние помещения.

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Муж и жена часть работ выполняли сами, поскольку одной из самых больших проблем оказался поиск мастеров, которым можно было бы доверить работу.

Сумму затрат на ремонт семья перестала подсчитывать. По словам Виктории, ремонт старого дома часто обходится дороже, чем кажется. Капитальный ремонт длился несколько лет, но семья до сих пор что-то меняет в доме и благоустраивает двор.

Супруги рассказали, что в процессе ремонта поняли, что хотят жить здесь постоянно. Неудивительно – возле дома они обустроили газон, бассейн и террасу.

Сейчас Виктория занимается садом и озеленением двора.

Семья говорит, что не жалеет о покупке старого дома в селе и считает это одним из лучших своих решений.

Другие новости о старых домах

Ранее сообщалось, что женщина купила старый дом в селе недалеко от Кривого Рога за 8 тыс. долларов, и спустя год проживания поделилась впечатлениями и рассказала об основных проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться.

Кроме того, супруги купили старый дом в селе, который все советовали снести. Но супруги этого не сделали и показали, что сделали с ним за 3 года.

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