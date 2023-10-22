Пребывание в гостинице должно помочь расслабиться, но одна из женщин после недавнего опыта пребывания в гостинице почувствовала, что лучше бы она больше туда не приезжала.

В последние годы Airbnb пользуется популярностью. Многие люди отказываются от проживания в гостиницах в пользу вариантов жилья, где можно самостоятельного приготовить еду, но многие по-прежнему остаются верны удобству гостиниц.

От удобств на территории отеля, таких как бассейны и тренажерные залы, до уверенности в том, что ваша кровать будет застелена, когда вы вернетесь в номер после целого дня знакомства с новым городом, - когда отели работают хорошо, они работают действительно хорошо.

У одной женщины опыт проживания в отеле оставил неприятные впечатления на всю жизнь, и в будущем она будет искать альтернативные варианты размещения после того, как персонал оставил без внимания шумную свадебную вечеринку.

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"Только что вернулась из отеля, который должен был стать местом спокойного отдыха. У нас была шумная свадьба, которая продолжалась до позднего вечера, а гости свадьбы заняли холл на следующий день; ребенок кричал и плакал во время завтрака, в то время как оба родителя сидели и не удосужились его вывести; а в пятницу вечером в холле на полной громкости шел матч, и все постояльцы выпивали, кричали у экрана", - пожаловалась женщина.

Далее она рассказала, что предыдущий визит в отель также оставил ее разочарованной: "Когда мы в последний раз отдыхали в отеле, там проходила большая конференция. Они сидели за двумя длинными столами в столовой, и шум был такой, что мы и еще несколько человек за другими столами жаловались, но никто ничего не было сделал. Нам также приходилось терпеть громкие звонки по Skype и телефонные разговоры, связанные с работой, в холле, когда мы пытались расслабиться с утренними газетами, а за соседним столом проходило импровизированное совещание, к которому присоединялись все новые и новые люди, пока мы не почувствовали себя лишними".

Женщина также объяснила, что гостиницы отталкивают ее, поскольку еще до этих двух негативных событий она также иногда сталкивалась с шумными девичниками и мальчишниками, когда останавливалась в отелях, и попросила совета, не поступает ли она неразумно, ожидая, что ее гости во время пребывания в гостинице будут вести себя менее шумно.

Мнения комментаторов относительно разумности поступка женщины разделились: многие ответили, что "вы получаете то, за что платите". Другой написал: "Я думаю, что вы платите за то, что получаете. Любой пятизвездочный отель не допустит такого поведения и устроен так, чтобы гости не мешали друг другу".

Однако другие люди поддержали женщину, заявив, что отели могут быть рискованными из-за непредсказуемости других постояльцев и что цена или рейтинг не имеют особого значения: "Худшее поведение, с которым я когда-либо сталкивалась, - это когда я забронировала номер в пятизвездочном отеле, а в те же выходные у них была свадьба. На самом деле не следовало принимать заказы, не связанные со свадьбой, если это будет мешать всем остальным, но персоналу и дежурному менеджеру, похоже, было наплевать.

Ранее УНИАН писал, что эксперт по домашнему быту поделились рекомендациями относительно того, как обезопасить себя во время пребывания в отеле, но ее советы многим показались странными.

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