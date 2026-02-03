В Кирилловке море замерзло более чем на 200 метров от берега (видео)

Местные жители не помнят подобного в последние годы.

В этом году из-за сильных морозов Азовское море в поселке Кирилловка Запорожской области замерзло более чем на 200 метров от берега. Об этом сообщили в местном телеграм-канале.

Местные жители вспоминают, что в последний раз такое явление было 15 лет назад.

Морозы в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, согласно прогнозу синоптиков, солнечная погода 3 февраля не спасет от сильных морозов. В большинстве областей Украины во вторник ожидается -10°...-15°. Немного теплее на юге, а на Закарпатье воздух прогреется до легких "плюсов".

И хотя в ближайшие дни потеплеет, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину идет новое похолодание. Она прогнозирует, что после ослабления морозов, которое ожидается уже с 5 февраля, с 9-10 февраля в Украине возможно очередное понижение температуры.

Также мы писали, что этой зимой 20-метровый Манявский водопад в Прикарпатье полностью замерз. На кадрах, которые распространяли в соцсети, видно, как туристы фотографируются у покрытого льдом водопада.

