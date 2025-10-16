Европа является живым музеем, где города и поселки хранят вековые традиции искусства, архитектуры и культуры. В 2026 году один из европейских городов будет выделяться среди всех остальных для туристов, которые хотят ощутить средневековый дух.
В European Best Destinations определили лучший город культурного наследия Европы в 2026 году. Этот город живет и дышит историей каждый день, а также знаменит своими винными традициями.
10 лучших городов культурного наследия Европы в 2026 году
10. Толедо, Испания
Толедо известен как "город трех культур", в котором христианское, мусульманское и еврейское влияние сосуществуют в замечательном наследии. В издании посоветовали посетить местные собор, синагоги и крепостные стены, чтобы в полной мере ознакомиться с культурной историей города.
9. Замосць, Польша
Польский город Замосць был основан в XVI веке. В издании подчеркнули, что он является редким примером прекрасно сохранившегося города эпохи Возрождения.
В Замосце центральноевропейский шарм сочетается с итальянским стилем, благодаря чему город получил название "Падуя Севера". Элегантные аркады, красочные фасады и оживленная площадь делают его одним из самых очаровательных городов Польши.
8. Сан-Джиминьяно, Италия
Сан-Джиминьяно в Италии известен как "город прекрасных башен". Этот город считают одним из шедевров Тосканы.
Средневековый горизонт с каменными башнями Сан-Джиминьяно сохранился практически в первозданном виде. Благодаря этому город имеет уникальный облик.
7. Чески-Крумлов, Чехия
В издании заявили, что Чески-Крумлов является одним из самых очаровательных городов Центральной Европы. В нем находится сказочный замок, извилистая река и красочные барочные фасады, которые принесли городу признание ЮНЕСКО и любовь путешественников.
6. Флоренция, Италия
Флоренцию считают колыбелью Возрождения. Этот город сочетает в себе искусство, историю и культуру.
В издании подчеркнули, что почти каждый уголок города является шедевром. Тем не менее Флоренция не является музеем. Это живой город с оживленными площадями, тосканской кухней и неподвластным времени стилем.
5. Альби, Франция
Альби расположен на берегу реки Тарн. В нем находится крупнейшее кирпичное здание в мире - собор Святой Цецилии.
Также путешественники могут посетить музей Тулуз-Лотрека, посвященный жизни и творчеству художника Анри де Тулуз-Лотрека. Более того, красочные фасады и яркая жизнь Альби делает его одним из самых элегантных исторических городов юга Франции.
4. Дубровник, Хорватия
Дубровник в Хорватии известен как "Жемчужина Адриатики". В издании отметили, что это один из самых знаковых городов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Средневековые стены, барочные церкви и мраморные улицы делают Дубровник живым памятником. Также этот город известен как место культуры и музыкальных фестивалей.
3. Ангра-ду-Эроишму, Терсейра
На острове Терсейра в Азорском архипелаге расположен город Ангра-ду-Эроишму, который является жемчужиной атлантического наследия. В издании напомнили, что он был признан ЮНЕСКО за прекрасно сохранившийся городской план эпохи Возрождения.
2. Брюгге, Бельгия
Брюгге часто называют "Северной Венецией" из-за сети каналов, готических церквей и средневековых площадей. В издании заявили, что это один из самых романтичных городов Европы.
Брюгге внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является шедевром сохранения исторического наследия. Также город предлагает изысканные рестораны и музеи мирового класса.
1. Птуй, Словения
Птуй является старейшим городом Словении, а также одним из самых ярких мест культурного наследия в Европе. В издании рассказали, что его знаменитый замок, возвышающийся над рекой Драва, более тысячи лет охраняет город, являясь символом преемственности и престижа.
Птуй смог сохранить свою средневековую душу, но при этом постоянно обновляется благодаря фестивалям, культурным мероприятиям и спортивной жизни. В издании поделились, что весной в городе проходит карнавал Курентованье, а летом проходит фестиваль Art Stays, который привлекает художников со всего мира. Осенью в центре внимания находится сбор винограда, а зимой рождественский рынок наполняет исторические площади светом и традициями.
