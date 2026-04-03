Авиакомпания Icelandair объявила необычную акцию: предлагает 10-дневное путешествие, чтобы доказать, что даже самые плохие фотографы способны сделать впечатляющие снимки Исландии, сообщает Euronews.

Как отмечают авторы, сегодня почти у каждого есть камера в кармане благодаря смартфонам, но это вовсе не означает, что сделать хорошее фото легко. Теоретически все просто – навел и снял. На практике же у многих получаются размытые или пустые снимки, либо люди допускают классические ошибки, вроде пальца, перекрывающего половину кадра.

"Если вы считаете себя одним из тех, кто фотографирует неудачно, на этот раз это может сыграть вам на руку", – говорится в сообщении.

Icelandair предлагает победителю акции 10-дневную поездку в страну с оплаченными авиабилетами в обе стороны, проживанием, карманными расходами, а также вознаграждением в 43 тысячи евро – в обмен на создание во время путешествия фото- и видеоконтента.

Как подать заявку "плохим фотографам"

Кампания "Really bad photographer" открыта только для тех, кто не имеет профессионального опыта в фотографии и не увлекается ею серьезно. Кандидаты должны быть готовы снимать себя на видео и фото, а также участвовать в походах и различных активностях на природе.

Среди базовых требований – наличие действующего паспорта, возраст от 21 года и возможность путешествовать в Исландию, Великобританию и США.

Участникам нужно ответить на шесть вопросов о своих "фотографических навыках", а также, чтобы повысить шансы, можно прислать 60-секундное видео с объяснением, почему именно вы являетесь идеальным кандидатом.

