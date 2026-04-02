Пожилые пассажиры в самолете представляют опасность, – исследование

Проблемы возникают в случае чрезвычайной ситуации на борту.

То, как пожилые пассажиры размещены в салоне самолета, может существенно повлиять на безопасность во время чрезвычайных ситуаций. Как пишет издание Express со ссылкой на результаты нового исследования, правильное размещение людей старшего возраста способно сократить время эвакуации и уменьшить риски для всех пассажиров в целом.

В публикации отмечается, что современные самолеты проектируются с расчетом на полную эвакуацию за 90 секунд. В то же время компьютерное моделирование показало: присутствие большого количества пожилых людей в салоне может замедлять этот процесс. Исследователи подчеркивают, что "высокая доля" пожилых пассажиров и "неудачное размещение" их по салону "приводят к увеличению времени эвакуации и неравномерному использованию выходов".

Речь идет об эксперименте, который провели ученые из университетов Сиднея и Калгари. Они смоделировали 27 сценариев эвакуации на примере самолета Airbus A320 – одного из самых распространенных в мире. В каждом случае меняли количество пассажиров в возрасте старше 60 лет и их расположение в салоне.

Самый быстрый сценарий предполагал 152 пассажира, из которых 30 – пожилые люди, равномерно распределенные по салону. Однако даже в этом случае эвакуация длилась 141 секунду – значительно дольше норматива. Худший результат – более 218 секунд – зафиксировали тогда, когда большее количество пожилых пассажиров было рассажено хаотично.

Авторы исследования предлагают авиакомпаниям пересмотреть подходы к рассадке пассажиров. В частности, они советуют равномерно распределять людей с ограниченной мобильностью по разным частям салона, даже если это будет означать разделение родственников или пар во время полета. Также, как говорится в публикации, дополнительные инструктажи по безопасности для пожилых пассажиров могут помочь ускорить эвакуацию.

"Мы надеемся, что эти результаты помогут авиакомпаниям своевременно снижать риски. Понимание влияния рассадки пассажиров позволит внедрять более продуманные схемы, не снижая эффективности работы авиаперевозчиков", – заявил соавтор исследования доктор Чэньян Чжан.

Как писал УНИАН, пассажирские авиаперевозки становятся все более опасными по мере погружения мира в то, что впоследствии назовут Третьей мировой войной. Конфликты на Ближнем Востоке, война между Россией и Украиной, а также боевые действия в других регионах затрудняют маршруты между Азией и Европой, вызывая перебои в авиасообщении.

Самолеты вынуждены летать по все более узким безопасным коридорам, но даже там они сталкиваются с потенциальными угрозами, такими как дроны и GPS-помехи.

