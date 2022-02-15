Исландия входит в число всего восьми территорий мира, где можно увидеть северное сияние.

Исландия манит туристов со всего мира своей невероятной природой. И хотя зимой там достаточно холодно, особенно как для человека из наших краев, это совершенно не отпугивает путешественников в зимние месяцы года.

Фотосервис Reuters опубликовал зимний фоторепортаж из Исландии, наглядно показывающий, ради чего туристам стоит поехать в страну зимой.

Во-первых, это водопад Годафосс, который считается одной из самых известных природных достопримечательностей Исландии. Особенно туристы стремятся попасть сюда зимой, когда он замерзает, образовывая невероятные природные скульптуры.

Водопад расположен на крупнейшей реке страны Скьянульфандафльоут. Подходить к нему можно с двух берегов реки, однако лучший вид открывается с восточной стороны.

Еще одно природное явление, привлекающее туристов в Исландию – это северное сияние. Исландия входит в число всего восьми территорий мира, где можно увидеть это уникальное природное явление.

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