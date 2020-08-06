Украинцам рассказали об основных правилах поведения на маршруте при походе в горы

Любой поход, тем более в горы, требует определенной подготовки, ведь от этого зависит безопасность всех участников.

Прохождение даже легкого на первый взгляд горного маршрута на самом деле является довольно сложным и требует от участников похода особого внимания и осторожности, а также соблюдения определенных правил.

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Об основных правилах поведения на маршруте при походе в горы рассказала научный сотрудник НПП «Сколевские Бескиды» Оксана Леневич.

1. Движение по выбранному маршруту выполняют колонной. Первым идет руководитель группы, последним - его заместитель. Самый слабый участник похода должен быть вторым после руководителя в колонне. Если группа очень большая, нужен еще один "связной" внутри колонны.

2. Чередование ходьбы и отдыха по туристическим правилам должно быть таким: 50 минут ходьбы и 10 минут отдыха (50+10) на легких участках маршрута, 45+15 - на сложных участках и 40+20 - при тяжелых подъемах. Во время подъема не стоит делать длительный привал для отдыха, подъем нужно преодолеть за один переход даже при значительном снижении темпа движения. Частые привалы делать не нужно. Стоит вспомнить давнюю туристическую поговорку: "Чем чаще сбрасываешь рюкзак, тем тяжелее он делается".

3. С учетом возможностей участников группы руководитель выбирает темп ходьбы и рассчитывает продолжительность периодов движения и отдыха. Сильные участники должны находиться в "хвосте" колонны, однако при формировании колонны руководитель должен учитывать необходимость страхования во время движения участниками группы друг друга на трудных участках маршрута.

4. Недопустимо нарушение темпа с неоправданными ускорениями ("добегания") и частыми остановками - это приводит к нарушению ритма дыхания и преждевременной усталости. На трудных участках движения при симптомах удушья или легкого головокружения нужно "по цепочке" сообщить руководителю об ухудшении самочувствия и уменьшить темп движения группы.

5. Колонна должна быть неразрывным целым - задний участник должен постоянно видеть переднего, но ответственность за того, кто идет позади, несет тот, кто идет впереди.

6. Информацию во время движения от руководителя к участникам похода передают по цепочке.

7. Во время маршрута рекомендуется ограничено пить воду. Во-первых, это дополнительная нагрузка на сердце, во-вторых, это не утоляет жажду. Для утоления жажды можно съесть ягоды черники, брусники, голубики или листья кислицы обыкновенной. Рекомендуют также взять под язык листочек орешника, который уменьшит чувство жажды.

8. Во время прохождения буреломов стоит переступать через поваленные стволы деревьев, особенно в дождливую погоду. Кора деревьев намокает и делается очень скользкой, поэтому очень легко потерять равновесие и упасть.

9. Переправа через водные потоки требует особого внимания. Выбор места для переправы должен сделать руководитель группы. Перед прохождением водного потока следует воспользоваться палкой для противостояния течению и определения устойчивости камней, лежащих на дне потока, обходить "живые" и острые камни. Для переправы лучше выбирать широкие, но менее обильные участки реки с удобным выходом на берег.

10. Особого внимания требует передвижение в условиях ограниченной видимости (туман, дымка, вьюга, сумерки). Темп движения колонны должен снизиться, необходимо постоянно проводить голосовой контроль (делать перекличку участников группы по цепочке - первый, второй, третий и т.д. и обратно).

11. Во время прохождения густого молодого леса нужно несколько увеличить дистанцию между участниками группы. Ветви нужно отклонять за собой или приподнимать и опускать, если не мешает рюкзак. Не стоит резко отпускать ветви, которые могут травмировать участника похода, идущего позади. Иногда ветвь может зацепиться за рюкзак. В таком случае стоит остановиться и предупредить голосовым сигналом: "Осторожно ветвь!".

12. Подъем и спуск по каменистым склонам особенно опасен. Надо соблюдать дистанцию и двигаться так, чтобы участники группы не находились на одной линии с направлением падения склона, поскольку существует реальная опасность отрыва и падения глыб и камней. В этом случае нужно сразу подать голосовой сигнал: "Камень!" и другие.

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