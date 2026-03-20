На море в мае: семь пляжных направлений Европы, где достаточно тепло для купания в конце весны

Температура воздуха в мае там колеблется от 23 до 27°C, а продолжительность солнечного дня порой достигает 11 часов в день.

Май по сути является последней возможностью отдохнуть в Европе без толп, ведь улицы популярных городов еще не заполонили "летние" туристы, а на пляжах пока достаточно места.

В то де время далеко не все европейские пляжные направления в последний месяц весны достаточно комфортны для купания в море. Однако хорошие варианты все же есть.

Команда The Independent составила список из семи потрясающих мест в Европе, где тепло в мае.

Видео дня

"Независимо от того, предпочитаете ли вы городской отдых или отдых на шезлонгах, мест для исследования предостаточно. Самые высокие температуры, зафиксированные на континенте в мае, обычно наблюдаются в средиземноморских странах, таких как Греция, Италия, Испания и Турция. С температурой от 23 до 27°C и до 11 часов солнечного света в день, весенний отдых в этих странах – привлекательная перспектива", – отмечают авторы подборки.

7 пляжных направлений в Европе, где будет тепло в мае 2026

1. Гоцо, Мальта: средняя температура в мае +24°C, количество солнечных часов в день – 9.

Мальтийский остров Гоцо предлагает более спокойный отдых, чем материковая часть, до которой можно добраться на пароме всего за 45 минут. Там можно насладиться прекрасными средиземноморскими видами, отведать местную кухню и прогуляться по сельским пешеходным тропам. Площадь Гоцо составляет всего 67 кв. км, и по всему острову курсирует 15 автобусных маршрутов. Обязательно стоит посетить столицу Рабат (или Викторию, как ее еще называют), где находится средневековая цитадель, в которой расположены исторический дом Гран-Кастелло, Археологический музей Гоцо и собор Гоцо. Также прямо под цитаделью, на площади Независимости, находится рынок под открытым небом, где продаются продукты, одежда и сувениры. Кроме того, на лодке можно добраться до небольшого близлежащего острова Комино из гавани Мгарр и искупаться в манящей бирюзовой воде Голубой лагуны.

2. Севилья, Испания: средняя температура в мае +26°C, количество солнечных часов в день – 8.

Столица Андалусии может похвастаться разнообразием архитектуры, от современных зданий до исторических памятников – обязательно стоит посетить готический Севильский собор XVI века, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящийся к мавританской эпохе. Кроме того, большой популярностью пользуется дворец Алькасар XVIII века. Тем временем, в старейший бар Севильи El Rinconcillo стоит отправиться, чтобі отведать недорогие тапас.

3. Салоники, Греция: средняя температура в мае +25°C, количество солнечных часов в день – 8.

Это идеальное место для тех, кто ищет живописные виды на море и культурный отдых в городе. Белая башня Салоников расположена на набережной, а среди исторических достопримечательностей можно отметить арку Галерия IV века и ротонду, в то время как сам город окружен стенами, построенными в Средние века. Между тем, церковь Святого Павла – это современное здание, завершенное в 1987 году. За ночной жизнью стоит отправиться на главную улицу Эгнатия, где туристов ждут магазины, рестораны и бары. В непосредственной близости от города находится несколько пляжей, так что можно совместить пляжный отдых с осмотром достопримечательностей.

4. Бодрум, Турция: средняя температура в мае +27°C, количество солнечных часов в день – 11.

Этот полуостров расположен на юго-западном побережье Турции на бирюзовых водах Эгейского моря, что делает его идеальным местом для пляжного отдыха в мае. Этот живописный портовый город славится белоснежными домами и Бодрумским замком XV века, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бодрум также известен своими оживленными барами, ресторанами и ночной жизнью. Поблизости находятся небольшие прибрежные деревни, такие как Ялыкавак, Тургутрейс и Гумушлюк, для тех, кто предпочитает более спокойный отдых.

5. Форментера, Испания: средняя температура в мае +24°C, количество солнечных часов в день – 9.

Самый маленький из Балеарских островов расположен к юго-востоку от Ибицы и является более тихим и менее многолюдным местом отдыха. Здесь есть захватывающие дух пляжи и бирюзовые воды, а также несколько городов и курортов, которые стоит посетить, включая Ла-Савина, Эс-Миджорн, Кала-Саона, Эс-Пухольс и Эль-Пилар-де-ла-Мола. До Форментеры можно добраться на пароме, а летом там ограничего количество автомобилей.

6. Сорренто, Италия: средняя температура в мае +26°C, количество солнечных часов в день – 8.

Это Сорренто исторический итальянский город, расположенный на полуострове, откуда открывается потрясающий вид на Неаполитанский залив. Средняя температура в мае там достигает 26°C, что делает это время идеальным для любования цветущими апельсиновыми и лимонными деревьями. Кроме того, в мае туристов обычно меньше, чем в пиковые летние месяцы. Здесь можно насладиться живописными пейзажами на скалистые побережья и популярные пляжи. Между тем, на центральной городской площади площадьТассо расположены магазины, бары и рестораны. Всего в пяти минутах ходьбы находится церковь Сан-Франческо, францисканская церковь XIV века.

7. Кашкайш, Португалия: средняя температура в мае +23°C, количество солнечных часов в день – 9.

Этот курортный городок всего в 40 минутах от португальской столицы Лиссабона, помимо пляжного отдыха предлагает туристам несколько ярких культурных достопримечательностей – величественный особняк XIX века Каса-де-Санта-Мария и музей маяка Санта-Марта. Также там идеальные условия для активного отдыха на свежем воздухе – пеших прогулок, каякинга, сапсерфинга и парапланеризма. Кроме того, Кашкайш славится своими многочисленными полями для гольфа. Гурманов заинтересует крепость Форталеза-ду-Гиншу, с рестораном со звездой Мишлен, а на другом берегу гавани расположено множество ресторанов морепродуктов.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ошеломляющий горный хребет Пикос-де-Эуропа на севере Испании признали самым красивым местом в мире в 2026 году.

Также туристам назвали пять невероятных городков в Черногории, которые стоит посетить этим летом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.