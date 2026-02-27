На вершине Эвереста нельзя сварить яйца, как бы вы не пытались: причина многих удивит

Даже кипящая кастрюля на Эвересте оставит вас с сырым завтраком.

Вы можете сварить яйца почти везде на планете, но только не в самой высокой точке Земли над уровнем моря. Возможно, это не самая насущная ваша забота, но законы, стоящие за этим фактом, влияют на приготовление еды и напитков во многих местах по всему миру. Эти законы невозможно обойти, потому что в нашей вселенной мы подчиняемся законам термодинамики – а против них лучше не ставить.

Так что же Эверест имеет против яиц? Проблема заключается в атмосферном давлении, пишет IFL Science. На уровне моря вода закипает при 100°C. Это точка кипения, но на самом деле это вовсе не "точка". При изменении давления эта точка превращается в линию. Чем выше вы находитесь над уровнем моря, тем ниже температура, необходимая для закипания воды.

Для примерного расчета можно использовать правило: на каждые 300 метров подъема температура кипения падает примерно на 1°C. Город Ла-Ринконада – самое высокое постоянное поселение в мире, расположенное на высоте около 5052 метров. Там вода закипает при 82,8°C. Этого все еще достаточно для яиц, но уже ниже идеальной температуры для приготовления кофе (хотя заварить его все же можно).

Вершина Эвереста значительно выше Ла-Ринконады. Она находится на высоте 8849 метров над уровнем моря, и атмосферное давление там составляет лишь треть от нормального. Следовательно, температура кипения воды там падает до 68°C. Этой температуры все еще достаточно, чтобы получить серьезные ожоги, но уже мало для того, чтобы полностью приготовить яйцо.

Дело в том, что яичный белок и желток состоят из разных веществ, и их белки коагулируют (сворачиваются) при разных температурах. Белок на 54% состоит из овальбумина, который не сворачивается до достижения 80°C, а желтку нужно как минимум 70°C, чтобы затвердеть. Температуры кипящей воды на вершине просто не хватит, чтобы получить нормальное вареное яйцо.

Если вы находитесь на вершине Эвереста и вам во что бы то ни стало нужно вареное яйцо, единственное решение – поклониться термодинамике и использовать скороварку. Этот метод приготовления повысит температуру кипения за счет увеличения давления внутри сосуда.

