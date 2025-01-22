Стоимость подъема на самую высокую вершину мира выросла впервые за почти десятилетие – сразу на 36%.

Власти Непала приняли решение впервые за почти десятилетие поднять плату за разрешение на восхождение на самую высокую вершину мира Эверест.

Как пишет The Guardian со ссылкой на заявление генерального директора Департамента туризма Непала Нараяна Прасад Регми, подниматься на гору высотой 8849 метров станет на 36% дороже – теперь за это удовольствие придется выложить 15 тысяч долларов вместо нынешних 11 тысяч долларов.

"Плата за разрешение не пересматривалась долгое время. Сейчас мы ее обновили", – сказал Регми.

Видео дня

Новая ставка вступит в силу с сентября 2025 года и будет применяться в течение популярного сезона восхождений с апреля по май по стандартному маршруту Юго-Восточного хребта или Южного седла, проложенному новозеландцем сэром Эдмундом Хиллари и шерпой Тенцингом Норгеем в 1953 году.

Сборы за восхождение на Эверест в менее популярный сезон с сентября по ноябрь и редко посещаемый сезон с декабря по февраль также увеличатся на 36%, до 7500 и 3750 долларов соответственно.

В свою очередь некоторые организаторы экспедиций заявили, что повышение, обсуждаемое с прошлого года, вряд ли отпугнет альпинистов. Ежегодно выдается около 300 разрешений на подъем на Эверест.

"Мы ожидали такого повышения платы за разрешения", – сказал Лукас Фуртенбах из австрийской компании-организатора экспедиций Furtenbach Adventures.

Он также отметил, что это был "понятный шаг" со стороны правительства Непала: "Я уверен, что дополнительные средства будут каким-то образом использованы для защиты окружающей среды и повышения безопасности на Эвересте".

В свою очередь Регми не сказал, на что будет использоваться дополнительный доход. Однако доход от платы за разрешение и других расходов иностранных альпинистов является ключевым источником дохода и занятости для бедной страны, в которой находятся восемь из 14 самых высоких гор в мире.

Ежегодно сотни альпинистов пытаются покорить Эверест и несколько других вершин Гималаев. Эксперты по альпинизму часто критикуют Непал за то, что он допускает слишком много альпинистов на Эверест и не делает ничего, чтобы поддерживать его в чистоте или обеспечивать безопасность альпинистов.

Также альпинисты, возвращающиеся с Эвереста, говорят, что гора становится все более сухой и каменистой, снега и других осадков становится меньше, что, по словам экспертов, может быть результатом глобального потепления или других изменений окружающей среды.

Регми в свою очередь возразил, что кампании по сбору мусора и закреплению веревок, а также другие меры безопасности проводятся регулярно.

Как сообщал УНИАН, в начале 2024 года власти Непала решили радикальным образом бороться с загрязнением высочайшей горы в мире – альпинистов на Эвересте начали заставлять носить за собой мешки с фекалиями.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.