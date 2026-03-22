Этот аэропорт превратился в гигантскую 'парковку' для самолетов из-за войны в Иране

Теруэль принимает десятки крупных авиалайнеров, включая Airbus A380 и Boeing 787, из-за перебоев с топливом и неопределённости с маршрутами.

Сухой климат аэропорта Теруэль идеально подходит для хранения самолетов, и он вновь стал убежищем для авиакомпаний, которые сталкиваются с перебоями и неопределенностью из-за войны на Ближнем Востоке, пишет Stirile PRO.

По данным Reuters, к концу субботы аэропорт должен был принять около 20 самолетов, из которых 17 принадлежат Qatar Airways. В пятницу ожидалось примерно 10 крупных самолетов, тогда как обычно аэропорт обслуживает лишь два в день. Среди прибывших – Airbus A380 из Лондона, а также два A350 и Boeing 787.

Генеральный директор аэропорта Алехандро Ибрагим пояснил, что авиакомпании вынуждены пересматривать свои маршруты и искать безопасные места для стоянки самолетов, причем Европа выглядит наиболее надежным вариантом. Теруэль, административный центр в сельской местности, является одним из крупнейших центров технического обслуживания и хранения самолетов в Европе, вмещающим 250 больших и 400 малых самолетов.

Аэропорт уже переживал подобный период во время пандемии COVID-19, когда в течение двух лет здесь было припарковано около 140 самолетов.

Представители аэропорта отмечают, что дополнительный поток самолетов приносит активность, но основная цель – возобновление нормальной работы рейсов, поскольку техническое обслуживание полностью зависит от воздушного движения.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2026 года в аэропорту Берлина отменили все рейсы из-за массовой забастовки персонала.

В своем сообщении в соцсети X аэропорт немецкой столицы призвал пассажиров обратиться к своим авиакомпаниям или туроператорам по поводу перебронирования рейсов или поиска альтернативных вариантов путешествия.

