В Японии откроется первый в мире аэропорт в стиле Pokémon (видео)

Идея создать тематический аэропорт возникла после сильного землетрясения на полуострове Ното, унесшего сотни жизней.

Этим летом в Японии откроется первый в мире аэропорт в стиле Pokémon, сообщает TimeOut. Как отмечает издание, в мире есть немало впечатляющих аэропортов, но большинство из них вряд ли можно назвать особенно креативными с точки зрения оформления.

"Впрочем, это точно не относится к аэропорту Ното Сатояма. Вскоре он сменит название на Noto Satoyama Pokémon With You Airport, а сам авиахаб, обслуживающий только внутренние рейсы в токийский аэропорт Ханэда и обратно, пережил поистине масштабное преображение. И это преображение – в стиле Pokémon", – отмечают авторы.

7 июля здесь официально представят новый дизайн аэропорта, и посетителей будут ждать тематические декорации и иллюстрации с персонажами Pokémon на всех четырех этажах здания.

В атриуме установят статую Пикачу, который будет сидеть на самолете, а гостей встретит масштабная фреска на первом этаже, посвященная богатой природе полуострова Ното.

Колонны аэропорта украсили различными персонажами вселенной Pokémon, на втором этаже герои появятся даже на информационных табличках и стенах, где их изобразили за "аэропортовыми делами".

"Короче говоря, для фанатов Pokémon это настоящий рай. Но даже если вы не отличаете Эша Кетчума от Алаказама, новый дизайн все равно способен вызвать улыбку. И именно в этом заключается главная идея проекта", – говорится в статье.

Инициатива создать тематический аэропорт появилась после мощного землетрясения магнитудой 7,6 на полуострове Ното, которое в 2024 году унесло сотни жизней. По данным Euronews, с помощью яркого оформления, веселых деталей и ностальгии организаторы стремились подарить немного радости детям, пострадавшим от катастрофы.

"Покемоны" появятся не только в интерьере – тематическим станет и меню.

В ресторане An-non Restaurant будут подавать блины и напитки в стиле Pokémon, а в сувенирной лавке Serendipity можно будет приобрести тематический мерч – футболки, брелки, бирки для багажа и даже ремни безопасности.

По выходным и летом между аэропортом и городом Канадзава будет курсировать специальный автобус для туристов.

Есть лишь один нюанс: тематическое оформление будет временным. Впрочем, времени хватит – аэропорт останется в стиле Pokémon до 30 сентября 2029 года.

