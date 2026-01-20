'Пора взяться за ум': губернатор Калифорнии жестко раскритиковал мировых лидеров

Демократ призвал европейцев проявить твердость в отношении Трампа.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, демократ и известный критик президента США Дональда Трампа, считает позором реакцию европейских лидеров на намерение американского лидера овладеть Гренландией.

Такое мнение Ньюсом высказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, о чем свидетельствует видео телеканала Sky News. В частности, у него спросили, есть ли у него сообщение для европейцев, которые "обеспокоены" заявлениями Белого дома о намерении овладеть Гренландией.

"Пришло время взяться за ум, стать серьезными и перестать быть соучастниками. Важно сохранять стойкость, быть твердыми и иметь хребет", – подчеркнул Ньюсом.

Он считает, что европейцам нужно демонстрировать коллективное единство.

"Я не могу принять это соучастие, люди подстраиваются. Мне следовало принести множество наколенников для всех мировых лидеров", – подчеркнул Ньюсом.

Он добавил, что считает жалким момент, когда лауреат Нобелевской премии мира из Венесуэлы Мария Корина Мачадо отдала президенту США Дональду Трампу свою награду.

"Я надеюсь, что люди поймут, как жалко они выглядят на мировой арене. По крайней мере, я имею в виду, с американской точки зрения. Это стыдно", – отметил Ньюсом.

При этом у него спросили, что именно должны делать европейцы.

"Европейцы должны решать за себя, что делать. Но они не должны делать то, что делают – ими играют. Этот парень [Дональд Трамп] играет людьми как дураками. И это стыдно", – считает Ньюсом.

При этом он не соглашается, что у европейцев такая дипломатия в отношениях с Трампом.

"Он тиранозавр. Вы спариваетесь с ним, или он вас пожирает", – заявил Ньюсом.

Политика Трампа

По мнению ведущих политологов, Трамп своей непредсказуемой политикой ведет мир к более хаотичной анархии. Из нее может возникнуть другой "порядок", но маловероятно, что этот порядок будет управляться или приносить пользу самим Соединенным Штатам.

Кроме того, Трамп недоволен европейскими лидерами из-за того, что те не соглашаются с его стремлением овладеть Гренландией.

Как следствие, президент США намерен с 1 февраля ввести 10% тарифы на любые товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. А с 1 июня планируется эти тарифы увеличить до 25%.

