Гималайская лавина убила 135 пакистанских военных

Командование вооруженных сил Пакистана признало гибель под лавиной 135 своих военнослужащих на леднике Сиачин на индийско-пакистанкой границе, передает ИТАР-ТАСС.

"Пока что нам так и не удалось найти выживших в этой катастрофе, но поисково-спасательные работы с наступлением утра все равно будут продолжены", - сообщили в пресс-службе пакистанской армии.

Накануне утром мощная лавина погребла под собой базу пограничных войск Пакистана, расположенную на леднике в секторе Гаяри, где находились 135 пакистанских военнослужащих, несших службу в этом районе страны. Сразу после происшествия туда были направлены спасательная техника и армейские вертолеты. В поиске также задействованы специально обученные собаки. Из-под снега удалось извлечь только тела 30 погибших. Однако сутки спустя шансов найти выживших почти не осталось.

Поиски осложняются крайне неблагоприятными погодными условиями - температура воздуха понизилась до минус 40 градусов, идет сильный снег.

Ледник Сиачин, располагающийся между хребтами Каракорум и Балторо в Гималаях на высоте 6 тыс метров, с 1984 года является спорной территорией между Пакистаном и Индией. Обе страны обсуждают проблему его демилитаризации.