Во время схода ледника в Гималаях пропали 200 человек, около 20 - погибли (фото, видео)
Сход ледника повлек за собой лавину и наводнение.
В Гималаях в результате схода ледника погибло 18 человек. Еще 200 человек считаются без вести пропавшими.
Об этом сообщает NDTV.
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Как сообщается, ЧП произошло на территории индийского штата Уттаракханд. В результате инцидента также сошла лавина, а в бассейне реки Алакнанда произошло наводнение
Были снесены гидроэлектростанция и пять мостов, повреждены дороги, а властям пришлось эвакуировать несколько деревень.
На месте развернуты группы реагирования на стихийные бедствия. К спасательной операции также присоединились военные.
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