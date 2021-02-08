Во время схода ледника в Гималаях пропали 200 человек, около 20 - погибли (фото, видео)

14:36, 8 февраля 2021
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Сход ледника повлек за собой лавину и наводнение.

В Гималаях в результате схода ледника погибло 18 человек. Еще 200 человек считаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает NDTV.

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Как сообщается, ЧП произошло на территории индийского штата Уттаракханд. В результате инцидента также сошла лавина,  а в бассейне реки Алакнанда произошло наводнение

Были снесены гидроэлектростанция и пять мостов, повреждены дороги, а властям пришлось эвакуировать несколько деревень.

На месте развернуты группы реагирования на стихийные бедствия. К спасательной операции также присоединились военные.

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Перевод: Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: Индиявидеолавиналедникфото
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