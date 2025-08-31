По словам экспертов, посетить три страны в этом городе можно меньше, чем за 10 минут.

В Швейцарии есть город, который дает возможность туристам побывать в трех разных странах за один день. Речь идет о Базеле, который является портовым городом на реке Рейн и местом, где сталкиваются границы Германии, Франции и Швейцарии. Об этом пишет Mirror.

В частности туристам советуют посетить памятник Dreiländereck, который обозначает треугольник, где сходятся все три границы и популярную смотровую площадку, с которой можно сфотографироваться на фоне всех трех стран.

Кроме того, в Базеле есть место, где можно прогуляться и посетить все три страны менее чем за 10 минут.

"Монументальное сооружение показывает пересечение границ трех стран, а именно Франции, Швейцарии и Германии. Прогуливаясь вокруг памятника, вы символически ступаете на территорию всех трех стран. Отсюда также открывается прекрасный вид на реку", - рассказал один из отдыхающих Tripadvisor.

Самый простой и популярный способ осмотреть эту местность - взять экскурсию на лодке.

"Стоит отметить, что некоторые отдыхающие отправились на поиски Dreiländereck, но не смогли найти четких указателей, поэтому, если вы планируете посетить это место, убедитесь, что у вас есть четкая карта и план, прежде чем отправляться", - посоветовали в материале.

В Mirror подчеркнули, что Базель является не единственным местом в Европе, где можно стоять на одном месте и быть в нескольких странах одновременно. В частности Барле - это небольшой городок, который часто привлекает туристов и имеет два муниципалитета, которые переплетаются между собой.

"Однако это также означает, что в городе есть две ратуши, почтовые отделения и полицейские участки, что делает его удивительным местом, которое обязательно стоит посетить тем, кто любит отклоняться от привычных маршрутов!", - советуют в издании.

