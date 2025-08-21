По словам туристов, это одно из лучших мест на планете для подводного плавания.

Канарские острова уже на протяжении многих лет являются излюбленным местом отдыха для туристов. Такие острова, как Тенерифе и Лансароте известны тем, что имеют оживленные курорты и прекрасные пляжи, однако в пик сезона они часто переполнены туристами.

В то же время в Mirror рассказали о менее известном Канарском острове, который не только может похвастаться захватывающими пейзажами и чистой водой, но и тем, что почти не имеет туристов.

Речь идет об острове Иерро, который был признан биосферным заповедником ЮНЕСКО благодаря густым лесам, вулканическим ландшафтам, сосновым деревьям и обветренным скалам.

"Это популярное место среди дайверов, которых привлекают кристальные воды, богатые разнообразной морской фауной, не говоря уже о том, что воды настолько прозрачны, что в ясный день можно увидеть на глубине до 30 метров", - говорится в материале.

Как говорят представители туристической отрасли Канарских островов, это "одно из лучших мест на планете для подводного плавания".

Стоит отметить, что на Иерро не так много пляжей, однако любители плавания могут насладиться природными бассейнами с голубой водой.

В частности Чарко-Азуль, который прозвали "голубым прудом", никогда не перестает поражать посетителей своей бирюзовой водой, которая спрятана у подножия вулканического скалистого берега.

"Небольшой размер острова означает, что его можно легко исследовать во время пешей прогулки, а тропы проведут вас по самым красивым местам от сосновых лесов до побережья. Одной из главных достопримечательностей является Камино-де-Хинама, древний маршрут, который когда-то использовали местные жители. Он имеет длину всего около трех километров, но прогулка по нему стоит того (хотя есть несколько крутых участков), хотя бы ради невероятных пейзажей Иерро, которые он открывает", - добавляют в Mirror.

Здесь нет много клубов, баров и отелей, однако на этом острове можно найти экоотели, которые подойдут для разных бюджетов.

