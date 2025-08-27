По словам аналитиков, страна может остаться без боевой авиации.

В 2021 году Швейцария выбрала F-35, чтобы заменить свои F/A-18C/D. Уже в 2022 году страна оформила заказ на 36 самолетов за 6,25 миллиарда франков (тогда это было 6,55 млрд долларов), однако теперь Швейцария находится в ловушке из-за такой закупки. Об этом пишет Defense Express.

По словам экспертов, контракт не предусматривал фиксированной цены, поэтому сейчас его стоимость выросла до 7,3 млрд швейцарских франков (9,1 млрд долларов). Кроме того, Швейцария теперь имеет 39% дополнительных тарифов на свой экспорт, который ввел президент США Дональд Трамп.

"И удар по часам и кофе стал не меньшим катализатором идеи отменить закупку этих самолетов, которая набирает обороты. Но чтобы не выбрала страна - это будут потери денег и времени", - подчеркнули в издании.

Аналитики объяснили, что главной проблемой является то, что сейчас срок службы имеющихся 30 F/A-18C/D подходит к концу в 2030 году, поэтому отказ от F-35, заключение соглашения на альтернативу и ее ожидание может привести к тому, что страна останется без боевой авиации. Поэтому, как считают эксперты, нужно уложиться в продление сроков использования имеющихся истребителей.

"Правительственная оценка продления срока службы старых истребителей до 2035-2037 года оценена в 0,8-1 млрд франков, а это примерно 1-1,24 млрд долларов. То есть расходы на один самолет F/A-18 для продления сроков его эксплуатации еще на 5-7 лет составят около 33-41 млн долларов", - отметили в Defense Express.

Аналитики добавили, что это лишь первый уровень "ловушки" решения закупить F-35 три года назад. Если Швейцария действительно решит отказаться от этих самолетов в пользу европейской альтернативы, то выбор у нее будет только из трех самолетов - Rafale, Eurofighter и Gripen. В то же время здесь открывается второй уровень ловушки, в которой находится Швейцария.

"Три года назад швейцарцы рассчитывали купить 36 F-35 за 6,55 млрд долларов, то есть по 182 млн долларов за один истребитель пятого поколения в комплексной закупке. Но последняя актуальная известная цена Rafale - 225 млн евро за один самолет, если брать контракт с Сербией. То есть сейчас истребитель от Dassault не просто значительно дороже цены F-35 трехлетней давности, ценник на нем фактически аналогичен актуальной цене F-35 для швейцарцев в 253 млн долларов - около 220 млн евро. Также следует учитывать имеющуюся очередь на эти самолеты, которая при текущих темпах производства растянулась на 9 лет", - объяснили в материале.

В свою очередь есть вариант закупить самолеты Gripen, который, вероятно, является самым дешевым западным истребителем 4+ поколения. Его цена, опираясь на контракт с Тайландом, сейчас составляет 138,25 млн долларов без вооружения.

"Но "ловушка F-35" продолжает работать, потому что Gripen летает на американском двигателе F414-GE-39E от General Electric, а также имеет целый ряд других американских компонентов. То есть закупка шведских Gripen требует разрешения от США... с которыми Швейцария испортит отношения разрывом соглашения на F-35. И на это будет просто интересно посмотреть. Кроме Rafale еще остается Eurofighter, актуальная экспортная цена на который неизвестна, потому что он очень давно не продавался, но вряд ли ситуация с ценой будет критически отличаться. И именно поэтому решение просто взять и отказаться от F-35 для Швейцарии не такое уж и простое", - подытожили аналитики.

Напомним, ранее британский истребитель F-35 совершил аварийную посадку в Японии. По информации СМИ, произошло это из-за технической неисправности. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не было. Такой случай произошел на фоне усиленного оборонного сотрудничества между Британией, Японией и Италией в рамках программы Global Combat Air Programme.

Также сообщалось, что Испания передумала покупать F-35, поэтому теперь выбор перед страной стоит между европейскими Eurofighter и Future Combat Air System (FCAS).

Известно, что в 2023 году Испания выделила 6,25 млрд евро из бюджета на покупку новых истребителей, однако план правительства страны потратить большую часть дополнительных 10,5 млрд евро на оборону в этом году сделал невозможным приобретение самолетов американского производства.

