Впервые этот странный объект обнаружили почти сто лет назад.

Ученые разгадали тайну одной из самых странных археологических находок в Андах - так называемой "Полосы Дыр" или "Поля ям" на Змеиной горе в Перу. Об этом пишет WIONews.

Более 5200 отверстий, вырытых в склонах горы, десятилетиями не имели научного объяснения. Существовали гипотезы, что это могут быть неиспользованные могилы или остатки бывшего сада. Однако теперь ученые нашли убедительные аргументы в пользу того, что это были некие кладовки для товаров, которые позже превратились в систему учета налогов, датируемую еще доинкским периодом.

Эти отверстия, каждое диаметром около 1,8 метра и глубиной до 1 метра, образуют полосу длиной 1,6 километра у подножия горы. Они впервые привлекли внимание мира в 1933 году благодаря аэрофотографии в журнале *National Geographic*. Тогда археологи предполагали, что это неиспользованные могилы доинкской цивилизации. Однако новые данные опровергают эту теорию.

Исследование проводилось с помощью дронов для точной низковысотной съемки, что позволило получить детальные изображения.

Микроботанический анализ образцов почвы из отверстий обнаружил следы кукурузы и древних диких растений, которые использовались для плетения корзин. Ученые считают, что ямы служили хранилищами для товаров на древнем базаре, где собирались странствующие торговцы - от морских купцов до караванов с ламами, а также фермеры и рыбаки. Здесь обменивались локальными продуктами, такими как кукуруза и хлопок. Со временем место, вероятно, превратилось в систему учета дани для администрации инков.

Расположение отверстий напоминает кипус - древнее инкское устройство для учета, сделанное из узлов на шнурах, которое использовалось в той же долине.

