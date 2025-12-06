В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Возле польского Люблина произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 26 украинцев. Об этом сообщает Radio Lublin.

Отмечается, что ДТП произошло на национальной дороге № 17 в селе Колония Седлишчки около трех часов утра по местному времени. Местные правоохранители рассказали журналистам, что 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус, который следовал по маршруту Рава-Русская - Варшава. В результате столкновения 27-летний водитель легкового авто погиб на месте.

В издании добавили, что от удара автобус съехал с дороги в поле. Внутри автобуса находились 26 украинцев. К счастью, никто из них не пострадал.

После ДТП дорогу на время заблокировали, но позже движение на участке восстановили. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

В Польше перевернулся автобус с украинцами

Напомним, что в ночь на 27 января 2024 года в Польше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины. Известно, что в результате аварии пострадали 18 человек.

Польские СМИ писали, что ДТП произошло около 4 часов утра на повороте дороги недалеко от населенного пункта Голубье Люблинского воеводства. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок.

