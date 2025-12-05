В Милане владельцы жилья больше не смогут оставлять туристам ключи в уличных сейфах.

В конце 2024 года власти Италии одобрили запрет на сейфы для ключей (key lock boxes), которые арендодатели оставляют гостям для самостоятельного заселения.

Спустя год некоторые крупные итальянские города, особо страдающие от чрезмерного туризма, уже применили эту норму на практике.

Милан запрещает ящички для ключей для самозаселения

Как пишет The Independent, власти Милана выпустили директиву для владельцев объектов краткосрочной аренды жилья, требующую убрать из общественных зон сейфы для самостоятельной регистрации.

Видео дня

Хотя эти сейфы для ключей удобны, позволяя гостям получать доступ к жилью без прямого контакта с хозяевами и экономя время для обеих сторон, они столкнулись с критикой. Противники утверждают, что эти устройства портят внешний вид и вызывают серьезные опасения по поводу безопасности из-за отсутствия возможности личной регистрации.

"Самостоятельная регистрация гостей приводит к ненадлежащему использованию общественных пространств в интересах частных лиц. Более того, бесконтрольное распространение сейфов может создавать неудобства для жителей", – заявил член миланского городского совета Микеле Альбиани.

Уже с января 2026 года на владельцев жилья, не соблюдающих эти требования, будут налагаться штрафы в размере до 400 евро, сообщил городской совет.

Аналогичная мера была введена во Флоренции ранее в этом году.

Чрезмерный туризм в Италии

Как ранее сообщал УНИАН, Италия является одной из самых популярных среди туристов стран мира. Однако в крупных городах, которые особо ощущают на себе последствия чрезмерного туризма, такая ситуация вызывает недовольство. Более того, растущее число приезжих вытесняет местное население из популярных городов Италии.

На фоне этого такие популярных города как Рим, Венеция и Флоренция вводят все новые и новые ограничения для туристов. Дальльше всех пошли в Венеции, введя плату за въезд в город для однодневных туристов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.