В Силах обороны проведут аудит потерь: Федоров раскрыл детали

В Украине проведут аудит потерь среди Сил обороны. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в своем Telegram.

"Начинаем анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного решения. Человеческий капитал – высшая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина", – сообщил Федоров.

Также, по его словам, в Силах обороны создадут гарантированное ежемесячное обеспечение различными типами БПЛА, которые будут поступать вне обеспечения через государственные поставки, систему "єБаллов" и другие закупки. Федоров отметил, что это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Кроме того, ведется работа над централизованным обеспечением армии Starlink и пикапами.

"В ближайшее время переходим от ручного формирования потребностей к автоматической модели. На основе качественных данных с фронта будем формировать реальную потребность без "зоопарка" неэффективных решений. Наша цель – чтобы военные получали лучшие решения, а не дорабатывали их собственными руками в окопах", - добавил Федоров.

По словам главы Минобороны, государство также планирует пересмотреть целевые показатели обеспечения дронами на год. Это, в частности, позволит нарастить количество перехватчиков, FPV и дронов на оптоволокне, крыльев-разведчиков, ударных дронов на оперативную глубину

"В этом году будет в разы больше наземных роботизированных комплексов. Цель – переводить логистику на НРК, чтобы уменьшать потери личного состава... Работаем над продуктами, которые могут быть аналогом мавиков, с использованием ИИ. Уже тестируем решения, которые скоро масштабируются на фронте. Зафиксировал десятки предложений от военных и проблемных точек. Работаем над их системными решениями", – отметил Федоров.

Ранее украинская компания Fire Point показала видео испытания новой украинской баллистической ракеты FP-7. Заявлено, что ее дальность полета составляет до 200 км. А максимальная полезная нагрузка – до 150 кг.

Также ранее стало известно, что Fire Point планирует увеличить дальность полета FP-2 с сохранением боевой части размером в 105 кг. Также компания впервые заявила о возможном появлении изделия под названием FP-3.

