Наступление россиян приостановилось: эксперт объяснил, на что это указывает

По его словам, пока неизвестно, станет ли это тенденцией, поскольку россияне планируют весеннюю наступательную кампанию.

Российские захватчики не снижают интенсивность штурмов, но их наступление приостановилось. Это свидетельствует об истощении оккупационных войск и снижении качества их ресурса. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала Суспильне.

В частности, его спросили, можно ли говорить о том, что наступление российских оккупантов заканчивается, учитывая, что в феврале захватчикам удалось оккупировать в два раза меньше территории, чем в январе, но количество штурмов остается на высоком уровне.

"Наступление приостановилось, если брать в общем смысле", - отметил Попович.

Эксперт отметил, что по информации от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей Силам обороны Украины удалось отвоевать 400 кв.км. украинской территории.

При этом он считает, что завоевание россиянами небольшой площади украинской земли в феврале на фоне неизменного количества штурмовых действий говорит об "уменьшении эффективности российских наступлений". Попович отметил:

"То есть, они тратят столько же сил, но завоевывают меньше, чем это было у них, допустим, в декабре. Это означает определенную степень истощения. Будет ли это тенденцией - посмотрим в дальнейшем, поскольку они готовят наступательные действия на весну, которая уже началась. Посмотрим, удастся ли им это реализовать и какими будут темпы их наступательных действий в марте".

По его словам, сейчас наиболее напряженная ситуация складывается в Донецкой области, потому что именно там продвигались россияне.

"Видим, к сожалению, что россияне имеют тактические успехи на востоке. Это, прежде всего, Славяно-Краматорское направление", - подчеркнул аналитик.

Он добавил, что россияне стали более агрессивно наступать, потому что лучше стали работать Силы обороны Украины. Также, кроме истощения российской армии, он отмечает снижение качества их ресурсов, влияние погоды, применение украинскими защитниками дронов и отключение терминалов Starlink.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Сырский рассказал, что Силы обороны достигли успехов на южном участке фронта, где им удалось вернуть контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами.

Заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечает, что российские захватчики ставят себе цель до конца марта - начала апреля выйти на административные границы Донецкой области. Также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, Россия не отказывается от намерений создать буферную зону вдоль границы в Сумской и Харьковской областях. До конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы.

