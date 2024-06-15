Эти острова привлекают туристов не только замечательными пляжами, но и великолепной природой и самобытной культурой.

Так уж сложилось, что туристов очень привлекают острова. Иногда настолько сильно, что местным властям приходится ограничивать их посещение, как в случае с греческим Санторини.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, на основе своего свежено выпуста The Islands Book составило список из 12 островов Европы, на которые стоит обратить внимание в этом году.

1. Корчула, Хорватия. Самый зеленый из далматинских островов, покрытый виноградниками, оливковыми рощами и густыми лесами, расположен всего в 3 км от материка и, по понятным причинам, летом весьма оживлен, но вне пика сезона это безмятежно красивое место. Хорошо сохранившиеся средневековые города и деревни острова изобилуют исторической архитектурой: от готических, ренессансных и барочных дворцов до простых каменных коттеджей и фермерских домов. Это место для пеших прогулок или поездок на велосипеде, где также можно ближе познакомиться с местными культурными и религиозными традициями.

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2. Скиатос, Греция. Этот остров с богатой историей и ароматом сосен, является родиной великого греческого писателя XIX века Александроса Пападиамантиса и ключевым место во время греческой войны за независимость. Он расположен недалеко от материковой Греции, на полпути между Афинами и Салониками, в сверкающих Спорадах. Скиатос представляет собой путаницу улиц с белыми стенами и традиционной островной архитектурой, в то время как древние монастыри спрятаны в тихих горах, а невероятно красивая береговая линия радует идеальными пляжами, окруженными холмистыми оливковыми рощами.

3. Сардиния, Италия. Самый большой остров в Средиземном море после Сицилии является дерзким, блестяще капризным и харизматичным детищем завоеваний и оккупации. Исследование этой местности – это дикое приключение с головокружительными прибрежными тропами и впечатляющими скалистыми бухтами, суровыми горами и овечьими районами, отдаленными деревнями на вершинах холмов, неолитическими гробницами и средневековыми городами, пронизанными тайнами.

4. Корсика, Франция. Дикая и яростно гордая Корсика разительно отличается от материка. Будь то обычаи, культура, кухня или язык, уникальная корсиканская идентичность сочится из каждой красивой деревушки на вершине холма. Природный ландшафт Корсики калейдоскопичен. Его песчаные пляжи и бухты, густые леса и зеленые долины, пилообразные горные хребты и скалистые мысы – рай для любителей активного отдыха.

5. Менорка, Испания. Самую восточную оконечность Испании – душевная, залитая солнцем, окруженная пляжами, омываемыми сверкающим Балеарским морем, где устойчивое развитие было краеугольным камнем местного туризма задолго до того, как это стало модно. Прекрасная Менорка, объявленная биосферным заповедником ЮНЕСКО еще в 1993 году, представляет собой микс сельских отелей, загадочных руин бронзового века, волнистых водно-болотных угодий, прибрежных троп с ароматом сосен и самых изысканных пляжей страны. Этот неторопливый остров, от девственных охраняемых пляжей до богатого гастрономического наследия, пользуется популярностью как направление для ответственных путешествий.

6. Сааремаа, Эстония. Именно здесь можно найти настоящую душу Эстонии. Самый большой остров страны является домом для дубовых и можжевеловых лесов, скалистых морских берегов и небольших деревень, которые до сих пор следуют древнему ритму сельской жизни. Для эстонцев старые ветряные мельницы Сааремаа, усыпанные цветами луга и фольклорная история, насчитывающая много веков, обладают настоящим волшебством. Один из самых впечатляющих замков страны возвышается над живописным городом Курессааре – крупнейшим поселением острова – а лабиринтообразные коридоры внутри наполнены эстонскими сокровищами. Сааремаа также известен своей земной кухней: от ржаного хлеба, приготовленного по старинным семейным рецептам, до копченой рыбы, продаваемой на крошечных рынках, а также лучшего фермерского пива, сваренного в странах Балтии.

7. Лофотенские острова, Норвегия. Легендарный водоворот и красные рыбацкие хижины на сваях, которые французский писатель Жюль Верн описал в своем классическом научно-фантастическом приключенческом романе "Двадцать тысяч лье под водой", не были полетом фантазии. Этот архипелаг на краю Земли, связанный паромом или рядом автомобильных туннелей и мостов с материковой Норвегией, просто ошеломляет своей необычайной природной красотой. Рыбалка, сельское хозяйство и туризм определяют времена года на этой суровой цепочке островов, где течение Гольфстрима обеспечивает мягкое тепло, не имеющее аналогов где-либо еще за Полярным кругом.

8. Готланд, Швеция. Известный как "Королева Балтики", Готланд – это волшебный остров, где средневековые города и церкви соседствуют с песчаными пляжами и дюнами, скульптурными морскими скалами, пышными лугами и тихими деревнями. Это самый большой остров Швеции, расположенный в Балтийском море примерно на полпути между материковой Швецией и Эстонией. Это стратегически важное место, которое было заселено уже около 8000 лет назад. Готланд является домом для узких мощеных улочек и причудливых коттеджей его столицы Висбю, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с прекрасной ранней готической архитектурой и манящими долгими летними вечерами.

9. Тексель, Нидерланды. Широкие пляжи с белым песком, природные заповедники, богатые дикой природой, залитые солнцем леса и причудливые деревни – это лишь некоторые из достопримечательностей Текселя, самого большого и наиболее посещаемого из островов Вадден, которые простираются вдоль Северо-восточное побережье Голландии. Когда-то это была главная остановка для кораблей, следовавших в Азию, Африку и Северную Америку (здесь началась и закончилась первая торговая миссия в Ост-Индию). А типично плоский голландский ландшафт Текселя делает его идеальным для езды на велосипеде.

10. Острова Силли, Англия. Учитывая неэкзотическую и зачастую мрачную погоду в Англии, тем более удивительно думать, что в стране сохраняется экологический рай, где субтропические суккуленты, пустынные кактусы и пальмы в стиле Сейшельских островов растут, как сорняки, возле прекрасных пляжей. Острова Силли, расположенные в 45 км от юго-западного берега Корнуолла в Атлантическом океане, всегда были отрезаны от материковой Британии, обеспечивая уникальную экосистему, которую не нарушают инвазивные виды растений или животных. Эта райская вереница из более чем 200 островов (пять из них обитаемы) принадлежит герцогству Корнуолл, древней королевской вотчине, где каждый местный житель является арендатором принца Уэльского.

11. Остров Скай, Шотландия. Второй по величине остров Шотландии, расположенный на Внутренних Гебридских островах, является самым впечатляющим: его пейзаж простирается от тихих бухт и чернильных озер до зазубренных вершин, ниспадающих водопадов и складчатых скал. До живописных гор и холмистых болот Скай легко добраться по мосту с материка, но чтобы проникнуть в самые отдаленные уголки и увидеть случшие виды, придется отправиться в высокогорную пустошь пешком, проехать на велосипеде по крутым горным дорогам или покататься на байдарке по извилистым и холмистым болотам. Дополнить экстрим можно посещением сказочных замков, красочных рыбацких деревень и множества музеев, галерей и ремесленных мастерских в оживленных городах острова.

12. Инис Мор, Ирландия. Самый большой из трех Аранских островов в заливе Голуэй представляет собой процветающее сообщество, где разговорным языком является ирландский, а традиционная музыка, культура и наследие идут рука об руку с оживленным календарем фестивалей и мероприятий. Обширная сеть каменных стен, построенных вручную, пересекает растрескавшийся известняковый ландшафт, а единственная дорога острова соединена бесчисленными переулками и тропами, ведущими к древним памятникам, средневековым церквям, высоким крестам, святым колодцам и гордым маякам. Здесь можно просто прогуляться или покататься на велосипеде по краю Европы, присоединиться к йога-ретриту или научиться плести традиционную корзину, играть на бодране (барабан из козьей шкуры) или петь в традиционном стиле шон-нос. А можно полакомиться свежим омаром, отпраздновать летнее солнцестояние или просто полюбоваться уникальной культурой, которая на протяжении веков привлекала художников и писателей.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Travel Off Path назвали три великолепных острова Средиземноморья, где можно избежать толп этим летом.

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