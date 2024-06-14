Греческие острова Санторини и Миконос не справляются с потоками круизных туристов.

Вслед за другими страдающими от чрезмерного туризма направлениями, как, например, Барселона и Амстердам, Греция решила ввести ограничения на количество круизных лайнеров, которым будет разрешено посещение ее самых популярных островов.

"Думаю, мы сделаем это в следующем году", – заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью Bloomberg, комментирует эти планы.

На долю туризма приходится около четверти экономики Греции, и после окончания пандемии Covid страна побила рекорды по туризму. Так, в 2023 году она приняла 32,7 миллиона туристов, что на 18% больше, чем годом ранее, а в первом квартале 2024 года число посетителей выросло почти на 25%. При этом доходы от круизов в прошлом году составили 847,4 миллиона евро, что более чем вдвое превышает показатель 2022 года.

Видео дня

Хотя решение премьера может вызвать тревогу во всей отрасли, новые ограничения вряд ли нанесут серьезный ущерб массовому туристическому сектору, отмечает издание.

Вместо этого заявление Мицотакиса поднимает вопросы о том, приносят ли более крупные круизные суда экономическую выгоду, перевешивающую их воздействие на окружающую среду.

В частности, в беседе с Bloomberg греческий премьер обратил внимание на нагрузку на самые популярные места страны, включая кикладский остров Санторини.

"Санторини сам по себе является проблемой", – заявил Мицотакис, отметив, что может существовать несоответствие между огромным количеством судов, пришвартовавшихся на острове, и тем, какой вклад они вносят в экономику.

По его словам, других посетителей Санторини может отпугнуть движение круизных лайнеров.

"Есть люди, которые тратят много денег, чтобы жить на Санторини, и они не хотят, чтобы остров был переполнен. К тому же остров не может себе этого позволить даже с точки зрения безопасности", – пояснил премьер.

По данным Ассоциации портов Греции, Санторини, известный своими поразительными вулканическими пейзажами и фотогеничными закатами, в прошлом году стал самым популярным островным направлением Греции для круизных лайнеров: туда заходили 800 судов, доставив почти 1,3 миллиона посетителей. Это почти на 17% больше, чем в 2022 году. При этом на острове проживает всего лишь около 15 тысяч постоянных жителей.

Другие греческие острова тоже ощущают напряжение. В 2023 году Миконос, ориентированный на вечеринки, посетил 749 круизных лайнеров, уступая только Санторини, что на 23% больше, чем в 2022 году.

Как ранее сообщал УНИАН, к летнему сезону 2024 года Греция ввела целый ряд туристических нововведений. В частности, с этого лета в стране ужесточили пляжные правила.

Кроме того, в этом году власти Греции ввели так называемый "климатический" налог для туристов, который отдыхающие будут обязаны платить дополнительно в местах проживания в высокий сезон – с марта по октябрь. Его размер составляет от 1 до 4 евро за ночь.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.