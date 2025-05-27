УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как на больших экранах, так и онлайн.

В кинотеатрах Украины на этой неделе стартуют спортивный экшн "Каратэ Кид: Легенды" с Джеки Чаном, очередной фильм Уэса Андерсона "Финикийская схема", одобренный критиками триллер "Точка соприкосновения" с Беном Фостером и еще несколько новинок.

Киногурманов же порадует отреставрированная версия романтической драмы "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, признанной лучшим фильмом в истории украинского кино.

Тем временем, онлайн на Apple TV+ станет доступен документальный фильм о лидере U2 и большом друге Украины Боно, премьера которого состоялась на нынешнем Каннском кинофестивале.

Видео дня

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Каратэ Кид: Легенды

Karate Kid: Legends (США, 2025, драма/экшн/спорт)

По сюжету нового фильма культовой франшизы о боевых искусствах, после семейной трагедии юный мастер кунг-фу Ли Фан вынужден покинуть свой дом в Пекине и переехать в Нью-Йорк вместе с матерью. Ли пытается оставить прошлое позади и найти свое место среди новых одноклассников. Но, хотя он не хочет драться, неприятности преследуют его повсюду. Когда новому другу нужна его помощь, Ли участвует в соревнованиях по каратэ – но одного мастерства недостаточно для победы. Учитель Ли, мистер Хан, обращается за помощью к настоящему Карате Киду – Даниэлю ЛаРуссо. Поэтому Ли открывает для себя новый подход к бою, объединяя два стиля в один для решающего поединка в мире боевых искусств.

К своим ролям в новой ленте вернулись легенды франшизы – в первую очередь, Ральф Мачио, который сам был "Малышом-каратистом" Даниэлем ЛаРуссо в первом фильме франшизы 1984 года, а затем повторил эту роль еще в двух фильмах (1986 и 1989 годы). Позже он уже сам тренировал юных каратистов в сериале "Кобра Кай", который был перезапуском франшизы и выходил на Netflix в 2018-2025 годах. События нового фильма происходят после финала сериала.

Тем временем, Джеки Чан (франшиза "Час пик", "Полицейская история", "Разборки в Бронксе") повторил роль мистера Хана из пятого фильма франшизы "Каратэ Кид", вышедшего на экраны в 2010 году.

Кроме того, небольшую роль в новой ленте сыграл Уильям Забка – исполнитель роли главного соперника Даниэла ЛаРуссо из первого фильма Джонни Лоуренса, который позже фактически был главным героем сериала "Кобра Кай" (в конце сериала ЛаРуссо и Лоуренс наконец нашли общий язык и начали работать вместе).

Роль Ли Фана досталась рожденному в Китае американскому актеру Бену Вану, который стал известен благодаря главной роли в фэнтези-сериале "Американец китайского происхождения" (2023).

Также одну из ролей в фильме сыграл канадский актер Джошуа Джексон, наиболее известный по сериалам "Бухта Доусона" и "Грань".

Режиссером нового "Каратэ Кида" выступил Джонатан Энтвистл, который до этого был шоураннером хитовых сериалов Netflix "Конец е***ого мира" (2017-2019) и "Мне это не нравится" (2020).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Финикийская схема

The Phoenician Scheme (США, Германия, 2025, комедия/драма/криминал)

В центре сюжета фильма окажется один из самых богатых людей Европы Жа-Жа Корда, который задумал новое захватывающее и одновременно опасное приключение, в котором ему будут встречаться очень колоритные персонажи.

Судя по трейлеру, фильм выполнен в фирменной стилистике режиссера Уэса Андерсона ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт", "Французский вестник", "Астероид-Сити"), которую он уже использует годами (но его фанаты до сих пор в восторге) – яркие театральные декорации, наивный сюжет и куча звезд в камео, большинство из которых работают с ним не впервые. Только теперь это будет подано под соусом шпионского триллера.

Главную роль в ленте сыграл Бенисио Дель Торо, которого до этого можно было увидеть во "Французском вестнике".

Кроме того, в фильме задействованы такие топ звезды, как Том Хэнкс ("Астероид-Сити"), Скарлетт Йоханссон ("Остров собак", "Астероид-Сити"), Уиллем Дефо ("Водная жизнь со Стивом Зиссу", "Отель "Гранд Будапешт", "Астероид-Сити"), Билл Мюррей (почти все фильмы Андерсона, включая "Королевство полной луны" и "Отель "Гранд Будапешт"), Бенедикт Камбербэтч ("Великолепная история Генри Шугара"), а также Миа Триплтон, Майкл Сера, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Джеффри Райт, Ричард Айоади, Руперт Френд, Хоуп Дэвис, Шарлотта Генсбур, Матье Амальрик, Тонио Аранго, Айша Джой Сэмюэл и другие.

Мировая премьера "Финикийской схемы" состоялась 18 мая 2025 года в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля, впрочем, лента осталась без наград.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Тени забытых предков (Отреставрированная версия)

(Украина, 2025, мелодрама/драма)

На этой неделе киноманы получили уникальную возможность посмотреть на больших экранах ленту, которая занимает первую позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

В центре сюжета – два гуцульских рода, которые много лет враждуют. Однако в этой атмосфере озлобленности и жажды мести зарождается чистая, светлая любовь Ивана и Марички, принадлежащих к враждующим семьям. Когда же Иван был вынужден уйти на заработки, Маричка трагически погибла в реке. Иван пытался забыть любимую, но у него это никак не получалось. Не помогла и женитьба на красивой Палагне. Только в предсмертном бреду Иван нашел свое счастье.

Главные роли в фильме сыграли легенды украинского кино и театра Иван Миколайчук ("Каменный крест", "Белая птица с черной отметиной", "Захар Беркут", "Пропавшая грамота", "Лесная песня. Мавка") и Лариса Кадочникова ("Вечер на Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной", "История одной любви").

Снял ленту культовый украинский режиссер армянского происхождения Сергей Параджанов ("Цветок на камне", "Цвет граната", "Украинская рапсодия").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 88% от зрителей.

Точка соприкосновения

Sharp Corner (Канада, 2024, триллер)

Главный герой фильма – мужчина по имени Джош, который вместе с семьей переезжает в новый дом в поисках спокойной жизни. Но рядом с их домом – опасный поворот, где внезапно происходит ужасная авария. Со временем трагедии повторяются, и Джош одержимо пытается остановить роковую закономерность. Его семья распадается, сын на грани срыва, но Джош не может отвести взгляд от этой дороги. Что на самом деле толкает его к действиям – желание спасти других или что-то гораздо темнее? "Точка соприкосновения" – это фильм об одержимости, вине и хрупкой грани между героизмом и безумием.

Главные роли в ленте сыграли Бен Фостер ("Любой ценой", "Warcraft: Начало", "Инферно", "Люди Икс: Последняя битва") и Коби Смолдерс (франшиза "Мстители", сериал "Как я встретил вашу маму").

Снял фильм канадский режиссер Джейсон Бакстон, для которого это вторая полнометражная работа.

Мировая премьера "Точки соприкосновения" состоялась на международном кинофестивале в Торонто осенью 2024 года, и он получил в основном положительные отзывы от критиков, хотя широкая аудитория восприняла его более прохладно.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Спеши в завтра

Hurry Up Tomorrow (США, 2025, триллер/музыка)

В центре сюжета фильма, также известного под названием "Последнее завтра", – популярный музыкант, страдающий бессонницей. Однажды во время концерта он встречает таинственную незнакомку, и эта встреча становится отправной точкой его запутанной одиссеи и ставит под сомнение все, что, как он думал, знал о себе.

Фильм основан на одноименном шестом студийном альбоме американского певца Эйбеля Тесфае, более известного под псевдонимом The Weeknd (до этого он уже играл главную роль в скандальном сериале "Идол"). Музыкант обещает зрителям невероятное кинопутешествие, звездный каст, авторский саундтрек и неожиданный финал.

Кроме The Weeknd в фильме сыграли Дженна Ортега (сериал "Уэнздей", франшиза "Крик", "Битлджус Битлджус") и Барри Кеоган (сериал "Чернобыль", "Дюнкерк", "Убийство священного оленя", "Солтберн").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 15% одобрения от критиков и 65% от зрителей (наверное, фанаты The Weeknd поднажали). В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 29 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 3,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Хаммер

(Украина, 2025, документальный/военный)

Фильм Алексея Кочергина чтит память легендарного украинского добровольца, офицера, общественного деятеля – Тараса Бобанича "Хаммера". Он начал свою борьбу на Майдане, а 2016-го года был бойцом 1-й Отдельной штурмовой роты ДУК "Правый Сектор" и одновременно другом и сподвижником Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. С началом полномасштабного российского вторжения, "Хаммер" возглавил батальон и защищал сначала от врагов Киевскую, а затем Харьковскую область. Фильм о Тарасе – это совокупность историй десятилетней борьбы украинского народа за свою свободу. Видное место в этой борьбе навеки занял легендарный "Хаммер".

Боно: Истории капитуляции

Bono: Stories of Surrender (США, 2025, музыка/документальное)

Фильм документирует выступление легендарного музыканта и большого друга Украины, лидера ирландской рок-группы U2 Боно в 2023 году в театре Бикон в Нью-Йорке во время его моноспектакля "Истории капитуляции: вечер слов, музыки и некоторых шалостей...", который был организован для продвижения его мемуаров 2022 года "Капитуляция: 40 песен, одна история".

Снял картину австралийский режиссер Эндрю Доминик, известный по криминальному вестерну "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" (2007), криминальному триллеру "Ограбление казино" (2012) и биографической драме "Блондинка" (2022).

Мировая премьера ленты состоялась 16 мая 2025 года на Каннском кинофестивале.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 76% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 58 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Широкой аудитории фильм станет доступен на Apple TV+ с 30 мая 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы мая 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдет первый сезон детективного сериала "Отдел нераскрытых дел" с Мэтью Гудом, а Amazon выпустит первый сезон триллера "Лучшая сестра" с Джессикой Бил и Элизабет Бэнкс.

Марина Григоренко