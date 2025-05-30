Украина заставляет Россию перегонять свою стратегическую авиацию, считает Игорь Романенко.

Россияне стягивают значительное количество стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродром Оленья, чтобы запутать украинскую разведку. В частности в вопросах планирования маршрутов для украинских БПЛА.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. "Они таким образом себя защищают. Пока мы соберемся, пока проведем разведку, спланируем маршруты. А они поднимутся и передислоцируются. И мы видим, что они все время пытаются это делать. И это хорошо, ведь они тратят ресурс, занимаются сохранением вместо того, чтобы наносить удары", - пояснил Романенко.

Генерал-лейтенант назвал это важным достижением Сил обороны Украины и сравнил его с началом операций на Черном море, которые были направлены на вытеснение флота России.

Видео дня

"Смотрите к каким результатам это привело. Что мы их загнали в другие порты, уничтожили треть кораблей и судов. А теперь мы таким образом гоняем их стратегическую авиацию", - добавил Романенко.

Стратегическая авиация РФ: важные новости

Ранее издание Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что Россия стянула до 20% от всего количества стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродром Оленья.

Также оккупанты перебросили туда самолеты Ан-12, которые могут принадлежать как к транспортной авиации противника, так и к морской. В то же время эксперты отмечают, что во время последнего массированного удара 26 мая Россия применила против Украины только 3 из 11 стратегических бомбардировщиков, которые находились на этом аэродроме.

Вас также могут заинтересовать новости: