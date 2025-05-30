В Украине цены на огурцы стремительно падают: сколько сейчас стоит килограмм

Отмечается, что украинские фермеры предлагают овощ в среднем на 35% дороже, чем в конце мая 2024 года.

Цены в Украине на огурцы стремительно падают. Фермеры вынуждены отдавать овощ дешевле из-за увеличения предложения тепличных огурцов на украинском рынке.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что давление на цены еще оказывает то, что оптовики и розничные сети закупают лишь небольшие партии тепличного огурца из-за низкого спроса со стороны покупателей. На складах компаний уже скопилась нереализованная продукция, качество которой ухудшается.

В результате огурцы отгружают по 40–65 грн/кг ($0,96-1,56/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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Очередное снижение цен на огурец, производители объясняют увеличением предложения овощей из летних теплиц. Этот овощ уже поступает в продажу по 25–35 грн/кг($0,60-0,84/кг).

Отметим, что на сегодняшний день украинские теплицы предлагают огурец к продаже в среднем на 35% дороже, чем в конце мая 2024 года. При этом не исключено дальнейшее снижение цен, потому что выборка продукции только увеличивается.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В АТБ овощ можно купить по 69,89 грн/кг, но это цена со скидкой.

В Сильпо цены стартуют от 75 гривень за килограмм.

При этом в Varus овощ продают по 74,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине снижаются цены на черешню. За последние несколько дней средняя цена ягоды упала с 200 грн/кг до 150 грн/кг, несмотря на это стоимость черешни самая высокая за последние десять лет.

Также продолжают падать цены на раннюю капусту из-за сезонного увеличения предложения овоща, а также невысокого спроса.

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