Швейцария имеет 370 тысяч бункеров: в The Guardian объяснили, спасут ли они от ядерки

Этого впечатляющего количества бункеров достаточно, чтобы защитить от потенциальной угрозы каждого жителя страны.

Швейцария - мировой лидер по количеству ядерных бункеров на душу населения. В стране насчитывается более 370 000 таких укрытий - этого достаточно, чтобы вместить все население страны, что составляет почти 9 миллионов человек. Но действительно ли эти бункеры способны защитить швейцарцев в случае ядерной катастрофы или другой чрезвычайной ситуации?

Как пишет The Guardian, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году интерес к швейцарским бункерам резко возрос. Зора Шельберт, главный операционный директор и экскурсовод ядерного бункера Зонненберг в Люцерне, вспоминает, как в феврале 2022 года ее электронная почта и телефон буквально разрывались от запросов:

"Люди спрашивали меня, какие меры им следует принять, куда им придется идти", - говорит Шельберт. Она признается, что сначала не была уверена, шутка ли это, ведь ее организация Unterirdisch Überleben ("Выживание под землей") является историческим обществом, а не департаментом гражданской защиты. Впрочем, она серьезно относилась к обращениям, перенаправляя людей в соответствующие службы:

Видео дня

"Но потом пришло еще больше электронных писем. И телефонных звонков", - вспоминает она.

Швейцарская система гражданской обороны считается одной из самых мощных в мире. Закон, обязывающий обеспечить каждого гражданина местом в бункере, действует еще с 1963 года. Все новые жилые здания должны иметь собственный бункер или же финансировать строительство соседнего общественного убежища. Системы вентиляции в таких укрытиях рассчитаны на срок службы около 40 лет, а расходы на их содержание сопоставимы с ежегодными страховыми взносами.

"До 2022 года значительная часть населения и даже некоторые политики считали укрытия ненужными", - отмечает Даниэль Жорди, федеральный директор Швейцарии по вопросам гражданской защиты и обучения. Но вторжение России в Украину в корне изменило отношение общества.

"Это точно изменилось", - подчеркивает он.

Сильвия Бергер, профессор истории Бернского университета, также подтверждает:

"Мы находимся в процессе трансформации общественного мнения, которая еще не завершена".

Несмотря на мощную инфраструктуру, эксперты не всегда уверены в ее действенности. Например, во время испытаний в 1987 году командный центр Зонненберг в Люцерне не смог полностью запустить систему укрытия - одну из четырех бетонных дверей толщиной 1,5 метра так и не удалось закрыть. Это стало поводом для уменьшения вместимости бункера с 20 000 до 2000 человек.

Большинство бункеров сегодня используются как склады, винные погреба, сауны или даже места для проведения пейнтбола. Однако, по словам Жорди, это было частью замысла:

"Именно этого мы и хотели - систему, которая используется для обычных дел, но когда дело доходит до худшего, ее можно достаточно быстро превратить в защищенное укрытие".

Несмотря на технические сложности и сомнения, швейцарцы продолжают поддерживать уникальный подход к гражданской обороне. Бункеры являются неотъемлемой частью швейцарской идентичности, убеждены эксперты.

Впрочем, не все уверены, что жизнь под землей является выходом в случае глобальной катастрофы. Как пошутил пожилой норвежец во время экскурсии в Зонненберге:

"Если швейцарцы уйдут под землю на две недели, то когда они вернутся, они все равно не смогут выжить. самая большая защита, которую имеют швейцарцы, - это деньги".

Мир готовит бункеры на случай ядерной войны

В мире наибольшее количество бункеров имеют страны, которые долго переживали военные конфликты или имели высокий уровень угрозы - например, Швейцария. США и Россия тоже имеют масштабные системы подземных убежищ для военных и гражданских.

Современные бункеры оснащены системами вентиляции, запасами воды и пищи, а также средствами связи. Они могут быть как простыми, так и сверхсовременными, в зависимости от назначения и уровня угрозы.

Недавно стало известно, что Китай активно строит новый военный объект, масштаб которого может превзойти Пентагон - самое большое офисное здание в мире. Комплекс, неофициально названный "Военным городом Пекина".

Несмотря на отсутствие видимых военных сил вокруг, американская разведка предполагает, что объект может быть новым командным центром на случай военного конфликта, а также выполнять функцию ядерного бункера.

Вас также могут заинтересовать новости: