По словам продюсера, Киркоров - раб сцены.

Российский продюсер Иосиф Пригожин, поддерживающий диктатора Владимира Путина и террористический режим Кремля, выдал новую информацию о таком же путинисте Филиппе Киркорове.

На одном из российских телеканалов Пригожин заявил, что Киркоров жертвует собой ради зрителей.

"Не все артисты готовы жертвовать собой, а у Филиппа есть такая черта: он раб сцены, своего имиджа и образа", — сказал Пригожин.

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Также Пригожин уточнил, что уже много лет знаком с Киркоровым и они поддерживают хорошие отношения.

Киркоров в больнице - что известно

На одном из своих концертов Киркоров решил устроить шоу с фейерверками, однако они сработали не так, как было нужно, в результате чего случился пожар и Филипп получил ожоги.

После этого инцидента его госпитализировали. На фоне диабета, который есть у Киркорова, у него может начаться сепсис, который может привести к ампутации. Об этом говорят врачи.

Известно, что певец уже три недели находится в больнице под наблюдением специалистов.

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