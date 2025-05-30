Lockheed Martin ищет способы сохранить актуальность этих самолетов на десятилетия вперед.

США могут существенно повысить боевые качества F-35, перенеся некоторые технологии из программы истребителя шестого поколения NGAD. Об этом со ссылкой на генерального директора компания Lockheed Martin (разработчик F-35) Джима Тайклета сообщает The War Zone.

Руководитель оборонной компании поделился видением развития F-35 во время конференции Bernstein's Strategic Decisions Conference. Речь фактически идет о создании самолета "переходного" поколения, то есть истребителя поколения 5+ (базовый F-35 относится к пятому).

Предложенные усовершенствования касаются:

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- улучшенного покрытия для снижения инфракрасной и радиолокационной заметности;

- обновления воздухозаборников и сопла двигателя;

- новых возможностей радиоэлектронной борьбы;

- нового оружия, которое сейчас создают для NGAD;

- расширенной автономности, которая сможет сделать пилота "необязательным".

Специалисты ожидают, что обновленный F-35 может выйти на летные испытания уже через два-три года.

Тайклет добавил, что любые обновления придется внедрять поэтапно, "поскольку невозможно одновременно добавить слишком много нового оборудования или программного обеспечения без риска нарушения производственного процесса".

Новые боевые самолеты США

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп выступил с довольно странным заявлением относительно возможного создания самолета F-55. По мнению специалистов, речь может идти как о глубокой модернизации F-35, так и о принципиально новом истребителе шестого поколения.

Главным же авиационным событием последних месяцев стала официальная презентация Трампом концепта истребителя шестого поколения F-47. Разработчиком самолета выбрали компанию Boeing.

Также стало известно, что экспериментальная версия истребителя уже испытывается.

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