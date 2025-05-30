Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 46,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 30 мая, подешевел на 5 копеек и в среднем составляет 41,73 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 47,45 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,70 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,39 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,30 грн/евро, а курс продажи - 47,13 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 30 мая, составляет 105 823 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 395 300 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 30 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,80 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 28 копеек.

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