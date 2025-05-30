Некоторые украинцы рассматривают возможность переезда в города, которые расположенны в западной части Украины, в частности, во Львов.

Львов всегда был магнитом для туристов в любое время года – доступное жилье, вкусная и недорогая еда, а также прекрасная архитектура, множество музеев, выставок и просто красивых чистых мест.

С началом полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину во Львов хлынули украинцы в надежде найти безопасное место для жизни. В итоге из-за резкого скачка спроса на жилье, инфляции и прочих факторов стоимость жизни выросла до такой степени, что "город Льва" начали сравнивать со столицей. Разберемся, где дороже жить - в Киеве или во Львове.

Сколько денег нужно для жизни во Львове.

Больше всего денег зачастую тратится на жилье, поэтому для начала выясним, сколько в среднем стоит квартира во Львове. Согласно данным исследования "OLX Недвижимость", которые были предоставлены УНИАН, по состоянию на 21 мая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла примерно 16,5 тысяч гривень или почти 400 долларов в месяц. Конечно, если задаться целью, то можно найти варианты и дешевле 10 тысяч гривень.

Видео дня

Следующей значительной статьей расходов является питание и коммунальные услуги. 12 марта издание "Новини.Live" опубликовало данные, согласно которым за коммунальные услуги и интернет придется заплатить примерно 3600 гривень.

При этом стоимость базовой продуктовой корзины, в которую входит четыре литра молока, три килограмма хлеба, по два килограмма куриного филе, говядины и картофеля, по одному килограмму риса, сыра, яблок, бананов, помидоров, лука и 24 яйца, оценивалась в 2100 гривень.

Получается, что только на основные потребности во Львове нужно 22 200 гривень или чуть больше 500 долларов. В тоже время средняя зарплата в городе, по данным портала work.ua, составляет 25500 гривень. Таким образом, на уход за собой, покупку вещей, обуви и прочее остается лишь около 3300 гривень.

Стоит отметить, что мало кому присущ аскетичный образ жизни, поэтому, скорее всего, расходы будут в 1,5, а то и в 2 раза больше.

Где дороже жить - в Киеве или во Львове

На первый раз может показаться, что Львов уже догнал столицу, но сколько денег нужно для жизни в Киеве... По состоянию на март средняя стоимость аренды "однушки" в Киеве составляла 16,5 тысяч гривень, но в столице дороже коммунальные услуги и выше цены абсолютно на все.

Один из пользователей сети отметил, что 1000 долларов, а это чуть больше 40 тысяч гривень, в Киеве хватит лишь для покрытия основных потребностей.

Таким образом, можно прийти к выводу, что жизнь во Львове все же немного дешевле, чем в столице.

Ранее УНИАН писал, какая средняя зарплата в Польше для украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: