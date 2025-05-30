Предлагаемая сейчас сделка - это наилучший возможный результат для России.

Предложение США о прекращении огня в Украине было наилучшим возможным результатом для России, и российский диктатор Владимир Путин должен принять его.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя посла США в ООН Джон Келли на заседании Совбеза, передает Reuters. В частности, он отметил, что США хотят, чтобы Россия согласилась на всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня на суше, в воздухе, на море и в критически важной инфраструктуре.

"Мы хотим работать с Россией, в том числе по этой мирной инициативе и экономическому пакету. Военного решения этого конфликта не существует", - подчеркнул Келли на Совбезе.

Видео дня

"Предлагаемая сейчас сделка - это наилучший возможный результат для России. Путин должен принять эту сделку", - настаивал представитель США.

Келли напомнил, что первым шагом США было предложение о немедленном, безусловном и всеобъемлющем прекращении огня, которое было принято Украиной, но РФ отказалась его принять.

"С тех пор мы призываем Россию согласиться на прекращение огня", - сказал он.

"Если Россия примет неверное решение продолжить эту катастрофическую войну, США придется рассмотреть возможность отказа от наших переговоров по прекращению этой войны", - пригрозил Келли, предупредив, что Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против Москвы.

Келли сказал, что после телефонного разговора Трампа и Путина на прошлой неделе от России ждут перечня условий, описывающих ее видение прекращения огня:

Мы будем судить о серьезности намерений РФ прекратить войну не только по содержанию этого перечня условий, но, что еще важнее, по действиям России".

Келли осудил крайние удары россиян по Украине и отметил, что это не демонстрирует "стремление к миру".

Переговоры в Стамбуле

16 мая в Турции прошел первый раунд прямых переговоров между РФ и Украиной. Однако он не привел к достижению соглашения о прекращении огня, которое, по словам Москвы, невозможно достичь без выполнения определенных условий.

Вместо этого делегации договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил два дня назад, что Москва подготовила меморандум, в котором излагается ее позиция для окончания войны против Украины.

Но США и Украина заявили, что Москва пока не поделилась своим предложением.

Вас також можуть зацікавити новини: