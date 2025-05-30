Ликвидирован пожар на площади 300 кв. метров. А на одном из объектов инфраструктуры Запорожья, куда ударили оккупанты, до сих пор пылает пожар.

Российская армия ночью массированно атаковала ударными беспилотниками Одесскую область, в результате чего произошло попадание в отделение "Новой почты" в Измаиле.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 23:00. Мониторинговые каналы сообщили, что со стороны Черного моря летят вражеские дроны на высоте 1,5 км, 3 км и более. Они меняли курс, их фиксировали в районе различных населенных пунктов региона, в частности на юге области.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате атаки беспилотников возник пожар и разрушение отделения "Новой Почты". Также были повреждены расположенные рядом грузовые автомобили.

"Спасатели, совместно с работниками Нацгвардии, ликвидировали пожар на площади 300 кв. метров", - рассказали в ГСЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По данным Измаильской районной администрации, в ночь на 30 мая враг совершил атаку на город Измаил. Именно в этом городе на юге Одесской области произошло попадание.

"Силами ПВО сбито большинство БПЛА, но, к сожалению, есть попадания. В результате атаки повреждено здание "Новой почты"", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в ночь на 30 мая ВС РФ атаковали объекты гражданской инфраструктуры Подунавья. "Осмотр места попадания продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Начато расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса)", - добавили в ведомстве.

Кроме этого, по данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, атака россиян вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья. "Предварительно, обошлось без пострадавших. Экстренные службы выехали на место", - детализировал он.

При этом Воздушные силы сообщили, что в ночь на 30 мая оккупанты запустили по Украине 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям: Миллерово, Орел, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области.

"Основные направления воздушного удара - Харьковская, Одесская и Донецкая области", - отметили в Воздушных силах.

"Противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 26 - сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - детализировали в Воздушных силах и добавили, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.

Атака на Харьков

Ночью Харьков подвергся массированной атаке беспилотников, которые запустили военные РФ. По данным местных властей, удар нанесен по территории одного из коммунальных предприятий в Слободском районе города, произошел пожар. Пострадала женщина - сотрудница предприятия.

Всего было зафиксировано 8 попаданий по Слободскому району. Мэр города Игорь Терехов впоследствии уточнил, что в результате атак по Харькову и области пострадало 9 человек, среди которых двое подростков.

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