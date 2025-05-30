Отмечается, что спрос и предложение на валюту будут находиться в равновесии.

Курс валют в Украине до 8 июня не удивит изменениями. В первую неделю лета ситуация не будет отличаться от той, что наблюдалась в мае.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что международных резервов хватит Киеву, чтобы поддерживать экономику длительный период в случае форс-мажоров.

Согласно его прогнозу, курс доллара со 2 по 8 июня будет находиться в пределах 41,6 - 41,9 гривни за доллар на межбанке и 41,6 - 41,8 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине на следующей неделе будут стоить 4160 – 4180 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41600 – 41800 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в июне валютный рынок будет находиться под влиянием нескольких важных факторов, каждый из которых будет иметь свой вес.

По его мнению, начальная планка на 2025 год - 42,02 гривни за доллар - может снова стать реальностью уже в ближайшее время. Он отметил, что в июне доллар, скорее всего, будет колебаться в пределах 41,6 - 42 гривни.

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