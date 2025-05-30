Узнать о том, находится ли человек в розыске, можно несколькими способами.

Из-за полномасштабной войны в Украине активно проводится мобилизация граждан в войско для отражения российской агрессии. Однако, далеко не каждый готов пойти служить и многие избегают долга перед Отечеством.

В связи с этим, актуально знать, как проверить себя в ТЦК. Сегодня рассмотрим разные варианты, как узнать в розыске человек или нет.

Как проверить в розыске ли человек - все способы

Для начала разберемся, по какой причине это вообще происходит. В розыск попадают граждане, которые уклоняются от мобилизации и не:

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обновили данные в ТЦК;

явились по вызову.

Иногда это может произойти по решению суда.

Самый очевидный вариант, как проверить, есть ли я в розыске, состоит в том, чтоб лично посетить ТЦК и узнать информацию. По очевидной причине этим способом пользуются не часто.

Также можно обратиться в правоохранительные органы - прийти в ближайшее отделение и оставить полицейским соответствующий запрос, находится ли человек в розыске. Для этого с собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, можно поискать информацию на сайте Министерства внутренних дел в разделе с лицами, которые находятся в розыске. Если у человека есть приложение "Резерв+", то в нем будет отображаться красная полоска и надпись "В розыске".

Существует также вариант, как через Дию узнать в розыске человек или нет. Для этого потребуется выписка о несудимости. Эту услугу можно найти во вкладке сервисы и далее - справки и выписки. Только важно выбрать расширенный поиск. Полученный документ позволяет понять, разыскивают человека или нет.

Безопасным вариантом будет узнать все через адвоката, который специализируется на военном праве. Юристы могут получить данные о статусе своего клиента.

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