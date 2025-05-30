Из-за полномасштабной войны в Украине активно проводится мобилизация граждан в войско для отражения российской агрессии. Однако, далеко не каждый готов пойти служить и многие избегают долга перед Отечеством.
В связи с этим, актуально знать, как проверить себя в ТЦК. Сегодня рассмотрим разные варианты, как узнать в розыске человек или нет.
Как проверить в розыске ли человек - все способы
Для начала разберемся, по какой причине это вообще происходит. В розыск попадают граждане, которые уклоняются от мобилизации и не:
- обновили данные в ТЦК;
- явились по вызову.
Иногда это может произойти по решению суда.
Самый очевидный вариант, как проверить, есть ли я в розыске, состоит в том, чтоб лично посетить ТЦК и узнать информацию. По очевидной причине этим способом пользуются не часто.
Также можно обратиться в правоохранительные органы - прийти в ближайшее отделение и оставить полицейским соответствующий запрос, находится ли человек в розыске. Для этого с собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Кроме того, можно поискать информацию на сайте Министерства внутренних дел в разделе с лицами, которые находятся в розыске. Если у человека есть приложение "Резерв+", то в нем будет отображаться красная полоска и надпись "В розыске".
Существует также вариант, как через Дию узнать в розыске человек или нет. Для этого потребуется выписка о несудимости. Эту услугу можно найти во вкладке сервисы и далее - справки и выписки. Только важно выбрать расширенный поиск. Полученный документ позволяет понять, разыскивают человека или нет.
Безопасным вариантом будет узнать все через адвоката, который специализируется на военном праве. Юристы могут получить данные о статусе своего клиента.