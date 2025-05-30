Чудовище из прошлого: ученые нашли окаменелые останки морского гиганта

Это открытие стало настоящим сюрпризом для ученых, ведь ранее никто не сталкивался с такими существами.

Ученые открыли новый вид доисторического морского монстра в Северной Америке, пишет ABC News.

Палеонтологи идентифицировали совершенно новый вид морского ящера, который жил 85 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки. Окаменелости удивительного существа, найденные еще в 1988 году на острове Ванкувер в Канаде, оказались представителями нового рода под названием Traskasaura sandrae.

Этот эласмозавр - вид плезиозавров с длинной шеей длиной около 11 метров - имел уникальные адаптации: тяжелые острые зубы, которые позволяли ему раздавливать раковины аммонитов, а также чрезвычайно длинную шею с более чем 50 позвонками. По словам ученых, T. sandrae сочетал в себе примитивные и современные черты и был первым среди плезиозавров, кто охотился на добычу сверху.

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Ведущий автор исследования Ф. Робин О'Киф отметил, что это открытие стало настоящим сюрпризом: "У него очень странное сочетание черт, в частности плечо этого существа не похоже ни на одного другого плезиозавра, которого я видел".

Окаменелости, которые являются одними из самых известных в Канаде, официально признаны эмблемой провинции Британская Колумбия. Частичный скелет выставлен в местном музее.

Название Traskasaura происходит от города Кортни, где были найдены первые останки, а видовое название sandrae чтит исследовательницу Сандру Ли О'Киф, которая помогла идентифицировать этот вид.

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