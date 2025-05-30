Старая мелочь или редкие марки способны принести крупный доход.

С каждым годом интерес к предметам советской эпохи только растет. Для одних это ностальгия по детству, для других - возможность инвестировать или выгодно заработать. Многие не догадываются, что прямо сейчас в своих шкафах, на антресолях или в гараже хранят ценные артефакты.

Видео дня

В Украине появилось множество коллекционеров и перекупщиков, готовых купить вещи из прошлого столетия. УНИАН разбирался, что именно из вещей СССР можно продать сегодня и на что стоит обратить особенное внимание.

По какой цене можно продать монеты СССР в Украине

Старая мелочь может принести крупный доход. Особенно ценятся редкие экземпляры, юбилейные и памятные монеты. Возможность продать монеты СССР остается популярным запросом. Среди них выделяются эти девять:

монеты 1947 года (сохранилось лишь несколько экземпляров, стоимость которых может достигать десятков тысяч долларов);

монеты 1958 года (цена может варьироваться от 20 000 до 150 000 гривень в зависимости от номинала и состояния);

1 червонец 1923 года (цена может достигать 60 000 гривень);

20 копеек 1931 года (цена - от 40 000 гривень);

2 копейки 1927 года (стоимость - до 40 000 гривень);

2 копейки 1925 года (цена может достигать 25 000 гривень);

20 копеек 1991 года без буквенного обозначения монетного двора (цена может достигать 12 000 гривень);

1 рубль 1922 года (стоимость - до 10 000 гривень);

5 и 10 копеек 1990 года с буквой "М" (стоимость - до 8 000 гривень).

Коллекционеры активно охотятся за полными наборами или раритетами с ограниченным тиражом, а потому продать такие "сокровища" будет явно несложно.

За сколько реально продать марки СССР

Филателия возвращается в моду. Уникальные почтовые выпуски, особенно с событиями 60-80-х годов, стоят приличных денег. Многие желают продать марки СССР, и сделать это не составит особого труда, если среди них есть:

"Леваневский с надпечаткой" 1935 года (одна из таких марок была продана на аукционе Cherrystone за 525 тысяч долларов)

"Лимонка" 1925 года (особенно ценятся негашеные экземпляры).

"250 лет Полтавской битвы" 1959 года (сохранилось около 40 экземпляров, каждый из которых может стоить от 10 до 20 тысяч долларов).

"Рейс мира и дружбы" 1964 года (единственный известный экземпляр был продан за 28 750 долларов).

"Закарпатская Украина" 1965 года (один из экземпляров был продан за 29 900 долларов).

"Голубая гимнастка" 1979 года (единственный известный экземпляр был продан за 13 800 долларов).

Даже одна редкая марка способна обогатить владельца. Так что, если у вас есть старые экземпляры, обязательно пересмотрите их на наличие подобных раритетов.

Книги, статуэтки, ковры СССР и не только - что еще можно продать

Из других вещей той эпохи могут быть ценны:

Книги. Советские издания классики, техническая литература, энциклопедии и детские книги в хорошем состоянии могут вызвать интерес у букинистов и коллекционеров. Если вы решили продать книги СССР, ищите ценителей или антикварные магазины - спрос есть.

Фарфоровые статуэтки. Эти изящные предметы - настоящая гордость советского декоративного искусства. Особенно ценятся фигурки, выпущенные на ЛФЗ или Полонском заводе. Возможность продать фарфоровые статуэтки СССР интересует многих - ведь стоимость некоторых изделий доходит до сотен долларов. К тому же, не только фарфор ценится. Бронзовые, деревянные и гипсовые статуэтки СССР также собираются коллекционерами, особенно если сохранились подписи художников или уникальные детали.

Хрусталь. Вазы, графины и салатники снова в тренде. Винтажная посуда из хрусталя украшает интерьеры и пользуется спросом у молодёжи. Потому продать хрусталь СССР - идея вполне выгодная.

Ковры. Настенные ковры снова вошли в моду. Особенно популярны крупные изделия с яркими восточными узорами. Если у вас дома пылится старый ковер - самое время продать ковер СССР.

Значки. Пионерские, спортивные, юбилейные - значки из прошлого снова в цене. Люди с удовольствием покупают коллекции и одиночные экземпляры. Запрос продать значки СССР остается актуальным на онлайн-платформах.

Часы. Наручные часы "Победа", "Ракета", "Полет" и другие советские бренды - предмет коллекционирования и модный аксессуар. Механизмы, несмотря на возраст, часто работают до сих пор. Не упустите шанс продать часы СССР по достойной цене.

Посуда СССР. Продать можно, например, столовый сервиз "Мадонна", эмалированную посуду, чайники и кастрюли. Все это сегодня снова востребовано. Если вам не нужна советская утварь - можно продать ее любителям винтажа.

Медали. Боевые и юбилейные медали того времени представляют историческую и коллекционную ценность. Их готовы купить как частные коллекционеры, так и музеи. Возможность продать медали СССР стоит рассмотреть тем, у кого остались семейные реликвии.

Открытки. Новогодние, поздравительные, туристические - советские открытки особенно ценятся, если они в хорошем состоянии и с яркой графикой. Многие охотно ищут, где продать открытки СССР, ведь на них можно хорошо заработать.

Пластинки. Винил снова в моде. Записи Аллы Пугачевой, Виктора Цоя и других культовых исполнителей востребованы как среди меломанов, так и коллекционеров. Поэтому продать пластинки СССР - это не только освобождение полок, но и источник дохода.

Если у вас сохранились предметы из советского прошлого - не спешите выбрасывать их. В Украине рынок винтажных и антикварных вещей развивается, а значит - у каждой вещи есть шанс обрести второго ценителя.

Напомним, ранее УНИАН писал, где выгодно продать монеты СССР.

Вас также могут заинтересовать новости: