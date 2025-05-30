'Взять максимум, прежде чем оружие замолчит': РФ уже начала летнее наступление, - NYT

Возможности России для масштабной оккупации остаются ограниченными - ресурсы не безграничны, хотя Кремль и наращивает производство оружия.

Россия резко активизировала военные действия на украинском фронте, демонстрируя самые быстрые темпы продвижения в этом году и осуществляя рекордные ракетно-дронные обстрелы. Кремль, похоже, уже начал летнее наступление, хотя официально этого не признал, пишет The New York Times.

Военные аналитики подтверждают: Москва развернула масштабную наступательную кампанию - несмотря на то, что параллельно возобновились первые прямые мирные переговоры с Украиной с 2022 года. Удар по Сумщине открыл новый северный фронт, а на востоке, в районе Донбасса, Россия медленно, но уверенно продвигается вперед, несмотря на большие потери с обеих сторон.

По словам аналитиков, РФ использовала зимнее затишье для накопления техники, обновления тактики и увеличения производства беспилотников. Только на прошлой неделе россияне атаковали украинские города сотнями дронов и ракет, осуществив самый большой комбинированный удар с начала полномасштабного вторжения. Часть боеприпасов прорвала украинскую ПВО, нанеся ущерб промышленным и гражданским объектам.

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Хотя Кремль не заявляет прямо о начале нового этапа наступления, Владимир Путин говорит о создании "буферной зоны" для защиты России от украинских обстрелов. При этом он снова намекнул, что война будет продолжаться до тех пор, пока не будут "устранены коренные причины конфликта" - то есть до капитуляции Украины на условиях Москвы.

Переговоры под угрозой

На этом фоне возобновление мирных переговоров, в частности в Стамбуле, выглядит противоречиво. Аналитики RAND и ряд европейских экспертов говорят, что Кремль использует наступление не только как инструмент давления, но и для получения преимущества до потенциальной паузы в боевых действиях. В то же время Киев и ЕС убеждены: Путин не заинтересован в дипломатическом урегулировании, а стремится к победе в войне.

Вторжение на Сумщину, как считают аналитики, уже привлекло тысячи украинских военных, ограничивая возможности для обороны Донбасса. При этом возможности России для масштабной оккупации остаются ограниченными - ресурсы не безграничны, хотя Кремль и наращивает производство оружия.

По словам политолога Сэмюэла Чарапа, нынешняя эскалация - это типичный пример "воевать и говорить":

"Россия пытается взять максимум на поле боя, прежде чем оружие замолчит".

Летнее наступление РФ - главные новости

Как сообщал УНИАН, Россия готовит масштабное обострение на фронте летом 2025 года. Основные удары ожидаются в районе Константиновки и Покровска в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цели летнего наступления РФ. Он отметил, что россияне накапливают силы на Сумском направлении и не меняют целей относительно наступательных действий на востоке и юге Украины.

Как пишет CNN, в мае Россия резко активизировала массированные ракетные и дроновые атаки по всей территории Украины, параллельно ведя наступательные действия вдоль линии фронта - от Сумщины до Запорожья. Киев отвечает "стеной дронов".

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