В МИД рассказали, сколько еще украинцев хотят вернуться из-за границы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Украину хотят вернуться еще около 20 тысяч украинских граждан.
Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина".
Глава МИД заявил, что он с самого начала выступал за возвращение украинцев из-за границы, но в то же время он считает, что необходимо обеспечивать максимально жесткий контроль для тех, кто возвращается, чтобы избегать распространения инфекции.
"Очевидно, что при таком массиве людей, которые возвращаются в Украину, что называется "кто-то проскакивал", но эти случаи выяснены", - сказал Кулеба и добавил, что ситуация контролируемая.
Также он сказал, что за границей еще 20 тыс. украинцев изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины.
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"Теперь логистика их возврата будет существенно осложнена, и не только, я хочу подчеркнуть, за то решение, которое было озвучено (о закрытии границы для регулярного сообщения любых пассажирских перевозок с 27 марта - УНИАН), но также и то, что очень много стран в мире сворачивают авиасообщение, и поэтому очень проблемно добраться, например, из Латинской Америки или островов в Тихом океане", - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, по последним данным в Украину вернулись более 78 тыс. украинцев.