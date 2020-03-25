Украина может закрыть границы для любых пассажирских перевозок с 27 марта

Премьер дал протокольное поручение профильным министерствам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел и профильным вице-премьер-министрам подготовить проект решение о закрытии границ Украины для любых пассажирских перевозок с 27 марта.

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Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства.

"В этом есть насущная необходимость, потому что мы видим за последние недели, что единственным путем попадания коронавируса в Украину был поток граждан из заграницы. И этот поток продолжается. И это усиливает и увеличивает количество людей, зараженных этой инфекцией, которые приезжают в Украину, после чего начинается увеличение количества зараженных", - сказал он.

"До конца дня пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Кабмин продлил до 24 апреля карантин и ввел по всей стране режим чрезвычайной ситуации.