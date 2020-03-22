В Украину из Испании вернулись 216 граждан

Пограничники и медработники аэропорта «Борисполь» провели прибывшим температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса, больных лиц не выявлено.

Из Испании в Украину накануне прибыл авиарейс из 216 украинцами.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, рейс 740 сообщением «Аликанте - Киев» с гражданами Украины на борту прибыл в аэропорт «Борисполь» 21 марта в 17:15 (терминал F).

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«Пограничники и медработники аэропорта провели украинцам температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса. Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей. По результатам анализа, лиц с болезнью не выявлено», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех граждан Украины пропустили на территорию государства по установленному порядку.

Также всем раздали памятку о поведении во время карантина и обязательную самоизоляцию на 14 дней.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 марта количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 303 тысячи человек, зафиксировано 12 966 смертей от коронавирусной болезни.

В Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.