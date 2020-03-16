Авиакомпания Wizz Air приостанавливает перелеты в Украину

Такие ограничения предварительно вводятся на две недели, но их действие может быть продлено.

Wizz Air временно приостанавливает перелеты по украинским маршрутам в связи с решением правительства запретить международное авиасообщение. Такие ограничения предварительно вводятся на две недели, но их действие может быть продлено. Выполнение рейсов будет приостановлено с 17 по 31 марта 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ограничения относительно путешествий имеют целью минимизировать распространение пандемии COVID-19.

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Авиакомпания компенсирует стоимость билетов. Пассажиры, которые бронировали билеты Wizz Air будут проинформированы о дальнейших шагах по электронной почте. Пассажиры, которые осуществляли бронирования в туристических агентствах должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Напомним, Украина для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта 2020 закрывает все пассажирские авиасообщения и государственные границы.Украинские авиакомпании по решению правительства осуществят эвакуацию украинских граждан в ближайшее время.