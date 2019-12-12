Европа пересаживается с самолетов на поезда: названы лучшие новые железнодорожные маршруты на 2020 год

Больше всего новых маршрутов будет курсировать по Австрии, а также Германии и Восточной Европе.

В Европе в последние годы все чаще поднимается вопрос об отказе от авиаперелетов в пользу более экологичных видов транспорта, в частности, поездов. Европейские железнодорожные операторы, в свою очередь, оперативно реагируют на растущий интерес к поездам, предлагая новые маршруты и дополнительные услуги, а также снижая стоимость билетов на такой вид транспорта.

Читайте такжеВ странах ЕС предлагают ввести общий налог на авиабилеты

Как отмечает The Gardian со ссылкой на журнал Hidden Europe, особенно интересным станет запуск нескольких новых ночных маршрутов в новом сезоне, стартующем в Европе с 15 декабря 2019 года. Это станет долгожданным отходом от тенденции отказаться от ночных поездов, ставшей популярной в последние годы.

Особо активно за переход на железнодорожное сообщение агитируют в Австрии, где уже с сезона-2020 главный железнодорожный оператор страны Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) расширяет свою сеть дневных поездов (Railjet и Eurocity) и ночных поездов (Nightjet). Таким образом, в 2020 году австрийская столица Вена станет лучшим железнодорожным узлом в Европе. Об особенностях австрийского железнодорожного транспорта читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

Лучшие новые железнодорожные маршруты в Европе на 2020 год

Читайте такжеЗимняя сказка в Инсбруке: отправляемся на поиски рождественского чуда

1. «Брюссель-Вена», 15 часов в дороге, запуск 20 января 2020 года. Еще в 2019 году австрийские железные дороги начали предлагать новые ночные поезда между городами Европы, оборудованные комфортабельными спальными вагонами, многие из которых также оснащены дополнительными ванными комнатами. В частности, были добавлены ночные рейсы из Берлина в города Польши, Австрии, Словакии и Венгрии. Теперь компания решила сконцентрировать внимание на Бельгии, соединив главную европейскую столицу Брюссель с Веной, Мюнхеном и Инсбруком. К концу 2020 года Австрия надеется сделать все новые поезда ежедневными.

2. «Вена-Южный Тироль», 7 часов в дороге, запуск 15 декабря 2019 года. ÖBB также расширяет сеть своих дневных поездов-экспрессов, в том числе добавив новый ежедневный маршрут из Вены через Зальцбург и Инсбрук в Больцано – столицу преимущественно немецкоговорящего региона Зюдтироль в Италии.

Читайте такжеОт традиций к авангарду: почти идеальный австрийский город Грац, влюбляющий в себя с первых минут

3. «Грац – Берлин», 11 часов в дороге, запуск 4 мая 2020 года. В начале мая следующего года будет запущен новый ежедневный поезд Railjet из второго по величине города Австрии Граца через Вену и Прагу в Дрезден и Берлин. Новый поезд дополнит запущенные в 2018 году два поезда «Берлин-Вена», каждый из которых используют совершенно разные маршруты от Railjet: ночной поезд через Вроцлав (Польша) и Остраву (Чехия) и дневной через Эрфурт и Регенсбург (оба Германия).

4. «Вена-Северная Румыния» через Дебрецен, 9 часов в дороге, запуск 15 декабря 2019 года. Новый поезд будет отправляться из Вены каждое утро в 10:42 (в дополнение к существующему позднему дневному отправлению) и далее после венгерского Дебрецена будет следовать в город Сату-Маре на севере Румынии. Этот регион считается воротами в лесистый регион Марамуреш, известный своими деревянными церквями и древними традициями. Еще одним новым маршрутом от ÖBB, который в том числе заинтересует украинского туриста, станет ежедневный поезд из Граца в польский Пшемысль. Как ранее уже сообщал УНИАН.Туризм, этот поезд будет удобно состыковываться с рейсами из Перемышля во Львов, Киев и Одессу.

Читайте такжеНедооцененная Румыния: какие секреты хранит в себе родина графа Дракулы

5. «Дрезден – Росток», 4 часа в дороге, запуск 15 декабря 2019 года. Немецкие коллеги ÖBB из Deutsche Bahn (DB) также решили идти в ногу со временем, запустив экспрессы IC из Дрездена через Берлин в Росток. Маршрут будет обслуживаться четырьмя или пятью поездами в каждом направлении с 15 декабря, увеличившись до восьми в марте 2020 года. В мае следующего года маршрут будет продлен на север от Ростока до прибрежного курорта Варнемюнде. Таким образом, у туристов появится дополнительные возможности добраться на Балтийское побережье.

Читайте такжеСуровый Любек: город кирпичной готики, родина марципана и столица северогерманского Рождества

6. Юго-Западная Англия и Южный Уэльс, разное время и даты. В Великобритании наиболее заметным изменением является корректировка расписания движения поездов из Лондона-Паддингтон по главному маршруту Большой западной железной дороги в Бристоль, в юго-западную Англию и Уэльс. В том числе будут запущены скоростные поезда из Лондона в столицу Уэльса город Кардифф, которые преодолеют маршрут всего за 102 минуты, сделав лишь две остановки (Bristol Parkway и Newport). Тогда как новый рейс из Лондона в Бристоль-Паркуэй будет доезжать всего за 68 минут.

7. «Гамбург-Копенгаген» через Оденсе, 4 часа в дороге, запуск 15 декабря 2019 года. Хотя это и не новый маршрут, с середины декабря поезда больше не будут курсировать по железнодорожно-паромному сообщению из Путтгардена (Германия) в Редбю (Дания). Вместо этого поезда Eurocity, находящиеся под управлением датского национального оператора DSB, будут проходить по маршруту Ютландия и Оденсе до столицы Дании.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм подробно рассказывал, куда можно добраться из Украины в Европу на поезде.