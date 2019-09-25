Украинцы смогут попасть на поезде в австрийские Вену и Грац через Польшу

С 16 декабря 2019 года Австрия запускает рейс «Грац – Перемышль» с остановками в Вене, Остраве и Кракове за графиком, удобным для пересадки на поезда во Львов и Одессу.

Австрийские железные дороги (ÖBB) в сотрудничестве железнодорожными компаниями Польши и Чехии – PKP Intercity и České dráhy – с 16 декабря 2019 года запускают рейс «Грац – Перемышль (Пшемысль)», расписание которого удобно совпадает с поездами из Перемышля в украинские города Львов и Одесса.

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Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Посольства Австрии в Украине.

«Новая возможность добраться до Австрии из Украины! С 16 декабря австрийская железная дорога Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) запускает рейс Грац - Перемышль. Время - удобное для пересадки с поездов из Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорога из Пшемысля до Граца продлится около 12 часов, до Вены - около 10. Во время путешествия поезд будет делать около 40 остановок, поэтому при желании можно еще и посмотреть на польские города Краков, Катовице или Жешув. Также часть маршрута проходит через Чехию, в том числе через город Острава.

Поезд будет ходить раз в сутки. Из Перемышля он будет отправляться в 10:14 по местному времени, а в Грац будет прибывать в 22:33. Из Граца поезд будет отправляться в 5:28 по местному времени, а прибывать в Перемышль – в 17:56. Подробнее с расписанием движения можно ознакомиться по ссылке. Билеты на поезд еще не продаются, поэтому их цена пока неизвестна. Впрочем, практика показывает, что обычно в Австрии купленные заранее билеты несколько дешевые, чем приобретенные ближе к дате путешествия.

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Отметим, поезд «Перемышль - Грац» предусматривает достаточно удобную стыковку с рейсом «Укрзализныци» №036 Ш «Одесса – Пшемысль», который прибывает в польский город в 9:50. Таким образом на пересадку у вас есть 25 минут. Стоимость купейного билета от Одессы до Пшемысля – около 1000 гривен. В 7:55 он делает остановку во Львове. Стоимость купейного билета по маршруту «Львов – Пшемысль» - около 350 грн. Обратный рейс №036 Ш «Пшемысль – Одесса» также довольно удобен для пересадки – из польского города он отбывает в 18:39. Таким образом, на пересадку у вас есть около 45 минут.

А вот другие рейсы из Украины в Пшемысль, в том числе «киевские», не очень удобно подходят для пересадки на Грац – придется ночь провести в Пшемысле. Впрочем, если планируете добираться из Киева – можно сначала добраться до Кракова или Катовице, а там уже сесть на указанный поезд до Граца.