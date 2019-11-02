В Европу на поезде: есть ли у украинцев альтернатива авиатранспорту

Пока Украина стремительно наращивает количество авиапассажиров из своих аэропортов (сейчас она вторая в Восточной Европе по количеству авиапассажиров), Европа активно агитирует за то, чтобы путешественники пересаживались с самолетов на наземный транспорт, в том числе железнодорожный. В первую очередь, из экологических соображений, ведь воздушные перевозки пагубно влияют на изменения климата.

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Так, недавно правительство Германии предложило увеличить налог на авиабилеты на внутренние и европейские рейсы на 77%, а в Швеции с апреля 2018 года уже действует экологический налог на авиабилеты. Тогда как в Австрии намерены договариваться с местными железными дорогами об удешевлении ночных поездов.

Тем не менее, пересадить пассажира на наземный транспорт – задача не из легких. Особенно в Европе, где добраться из одного города в другой даже внутри страны часто бывает существенно дешевле, чем на поезде. Не говоря уже о скорости и комфорте. Потому европейским властям только и остается, что апеллировать к сознательности граждан. Благо, у них там уровень экологической ответственности намного выше.

Ну а что же Украина? Авиатранспорт здесь традиционно считается дорогим, потому авиаперевозки внутри страны у нас все еще заметно уступают наземным. А вот в Европу мы все активнее путешествуем на самолетах. Шутки ли? Каких-то два часа и 1000 гривень – и ты уже прилетел из Киева в Будапешт, к примеру!

Однако есть и другие способы попасть из Украины в Европу, один из них – железнодорожное сообщение. Да, в наши дни это не особо дешевле, а порой и дороже, чем на самолете, и гораздо дольше. Однако это все же комфортнее, чем на автобусе, дорога на котором занимает примерно столько же времени, однако все время приходится сидеть, да и украинские дороги оставляют желать лучшего.

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Кого-то это может удивить, но на самом деле из Украины поезда ходят почти в десяток европейских стран – Австрия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, а также сезонный беспересадочный вагон в Болгарию. Кроме того, периодически руководством «Укразализныци» заявляется о планах продлить поезд «четырех столиц» до эстонского Таллина, а также возобновить рейс до Берлина, отмененный в октябре 2012 года. Мы же детально рассмотрим уже существующие железнодорожные маршруты из Украины в Европу.

Поезда из Украины в Польшу

Пожалуй, лучше всего у Украины налажено железнодорожное сообщение с соседней Польшей. Здесь и поездов больше всего, и едут они довольно быстро, и билеты онлайн продаются.

Так, из Украины в Польшу ходит довольно удобный «спальный» поезд, где дорогу можно провести комфортно в «лежачем» положении – № 67/68 «Киев-Пассажирский - Варшава Заходня». Поезд, соединяющий украинскую и польские столицы, ходит ежедневно, отправляясь из Киева в 18:48 и прибывая в Варшаву (Warszawa) уже в 10:50 (обратный маршрут – 16:59 и 11:03 соответственно). В дороге поезд проводит 17 часов, а это не намного дольше, чем из столицы на запад или юг Украины.

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По Украине рейс идет без остановок, а первая после Киева станция на маршруте находится уже в Польше – небольшой городок Хелм (Chełm) в 25 километрах от украинской границы. Всего же поезд делает по пути восемь остановок, самая любопытная из которых помимо самой Варшавы – город Люблин (Lublin) в 7:18 утра. Подробнее о том, что посмотреть в этом городе, читайте в нашем предыдущем материале.

Стоимость билетов за весь маршрут составляет около 1300 гривень в один конец. Купе в «варшавском» поезде содержат три полки и столик, а потому нужно быть готовым, что вам придется лезть на третий «этаж», а места для вещей будет не так уж много. Однако не стоит сразу сетовать на украинские железные дороги – это обычная практика в европейских спальных вагонах, порой и вовсе по шесть полок в купе бывает.

Еще один позитивный момент: с апреля 2019 года прохождение пограничного и таможенного контроля в поезде «Киев – Варшава» перенеслось со станции Ягодин на станцию «Киев-Пассажирский» в оба направления. Таким образом, пассажиры поезда спасены от утомительной процедуры погранконтроля рано утром на границе и могут спокойно спать до самой конечной станции.

Еще один «спальный» поезд в Польшу из Украины – № 51/52 «Львов – Вроцлав Главный». Из Львова он отправляется в 23:40, а на конечную станцию во Вроцлав (Wrocław) прибывает в 11:39, проводя в дороге 13 часов. Стоимость одного билета в трехместном купе – около 1550 гривень. На пути поезд делает немало остановок на территории Польши, в том числе в Пшемысле (там же проходит пограничный контроль примерно в 3 часа ночи). Самыми интересными городами на маршруте являются Жешув и Краков. О последнем из них можно почитать в нашем предыдущем материале.

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Также с декабря 2018 года добавился беспересадочный вагон«Киев – Вроцлав» в составе поездов № 749/51-52/750, который отправляется из Киева в 14:07, прибывает во Львов в 19:57, цепляется к поезду «Львов – Вроцлав» и отправляется дальше по маршруту в 23:40. Стоимость билетов приблизительно 2250 гривень.

Как видим, разница между «киевским» и «львовским» билетами на Вроцлав составляет около 750 гривень, тогда как плацкартный билет из Киева до Львова можно купить за 200 гривень. И учитывая, что маршрут из Киева до Вроцлава занимает почти сутки и содержит неудобную четырехчасовую пересадку, возможно, целесообразнее будет доехать до Львова ночным поездом, провести день гуляя по городу, а вечером уехать на Вроцлав. Тем более, что Львов того стоит – о его главных секретах читайте в нашем предыдущем материале.

Из Вроцлава поезд отправляется в 16:52, а во Львов прибывает в 6:10. Если вы решите ехать до Киева беспересадочным вагоном, придется еще подождать до 11:26, а в украинскую столицу вы попадете в 17:21.

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Кроме того, из Украины ходит три ежедневных поезда в польский Пшемысль (Przemyśl), он же Перемышль – два из Киева и один из Одессы, все с остановками во Львове. Из украинской столицы туда ходят сидячие поезда Интерсити № 705 и №715. Первый отправляется из Киева в 6:00, а прибывает на место в 12:25. По пути он делает остановки в Коростени, Подзамче и Львове, проводя в дороге 7,5 часов. Стоимость билетов на полный маршрут стартует от 550 гривень. Второй поезд выезжает из Киева в 6:50, а прибивает в Пшемысль в 14:58. Он едет на полтора часа дольше и по другому маршруту – через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов. Стоимость билетов на полный маршрут стартует от 600 гривень.

Из Одессы до Пшемысля ходит ежедневный «спальный» поезд № 036 «Одесса-Главная – Пшемысль» с отправлением в 18:25 и прибытием в 9:50. Стоимость билетов за весь маршрут около 1000 гривень. По пути поезд делает 15 остановок, не заезжая в Киев. Обратно из Пшемысля он выезжает в 18:39, а в Одессу прибывает в 11:16.

Сам по себе Пшемысль город небольшой, потому вряд ли заинтересуют вас как полноценное туристическое направление, если только вы не хотите затеряться где-то подальше от шума большого города. А вот как пересадочный пункт, куда можно заехать на денек – прогуляться, переночевать и поехать дальше, подойдет отлично. Тем более, что транспортное сообщение у Пшемысля с другими польскими (и не только) городами довольно неплохое.

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К слову, одесский поезд удобно состыкуется с поездом «Пшемысль – Грац», который австрийские железные дороги запускают с 16 декабря 2019 года. На маршруте запланированы аж 34 остановки в трех странах, через которые он проезжает – Польша, Чехия и Австрия. На пути попадаются довольно популярные города, в каждом из которых можно смело делать остановку на день-другой. Среди них – Краков, Острава и Вена. Поезд будет ходить раз в сутки. Из Перемышля он будет отправляться в 10:14 по местному времени (25 минут на стыковку с одесским поездом), а в Грац будет прибывать в 22:33. Из Граца поезд будет отправляться в 5:28 по местному времени, а прибывать в Перемышль – в 17:56 (45 минут на стыковку с одесским поездом). Подробнее о том, что можно посмотреть в Граце, читайте в нашем предыдущем материале.

Также несколько лет из Украины курсировали поезда до уже упомянутого польского Хелма – № 753/754 «Ковель – Хелм» и № 751/752 «Здолбунов – Хелм». Однако на данный момент их судьба до конца не понятна. Сначала их «урезали», а потом и вовсе отменили – якобы временно из-за проблем в согласовании определенных деталей с польской стороной.

Поезд «Четырех столиц» – Киев, Минск, Вильнюс, Рига

Так называемый поезд «Четырех столиц», призванный соединить украинскую, белорусскую, литовскую и латвийскую столицы, начал курсировать с 28 сентября 2018 года, и, если верить руководству «Укрзализныци», пользуется неплохой популярностью. Сейчас поезд № 031/032 «Киев – Рига» ходит раз в четыре дня, отправляясь из Киева в 12:45 и прибывая в Ригу в 08:08 на следующий день. В дороге он проводит почти 20 часов, по пути делая с десяток остановок, включая Минск (Беларусь) в 23:21 и Вильнюс (Литва) в 03:25. К слову, о том, что можно посмотреть в Вильнюсе, читайте в нашем предыдущем материале.

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Поезд «Четырех столиц» состоит из вагонов трех классов – плацкарт по цене около 1370 гривень за полный маршрут, купе по цене около 2140 гривень за полный маршрут и люкс по цене около 4330 гривень за полный маршрут. Купить билеты можно в том числе онлайн на сайте украинских железных дорог.

Также руководство «Укрзализныци» заявляло о планах продлить поезд до Таллина (Эстония), но пока эту идею реализовать не удалось.

Поезда из Украины в Чехию и Словакию

По словацкому и чешскому направлению из Украины курсирует несколько прямых поездов либо же беспересадочных вагонов. Причем купить билеты на них можно только в международных кассах, да и расписание сайт украинских железных дороги выдавать не спешит. И тут на помощь нам приходят сайты европейских перевозчиков. В прочем, билеты на них онлайн приобрести все равно нельзя.

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Итак, с июля 2019 года из украинского Мукачево до словацкого городка Кошице (Košice) ежедневно курсируют дизель-поезда № 960/961 и № 962/963. Первый отправляется из Мукачево в 14:54, а прибывает в Кошице в 18:13, второй – в 18:20 и 21:33 соответственно, проводя в дороге чуть больше 4 часов. Из Кошице первый дизель-поезд на Мукачево выезжает в 09:10 с прибытием в 14:00, а второй – в 12:01 с прибытием в 16:42. Стоимость билетов – от 7,5 евро в один конец.

Стоит отметить, что по времени оба поезда удобно сочетаются с поездами, прибывающими в Мукачево из других украинских городов. В случае с первым вам придется провести пару часов на местном вокзале, а в случае со вторым вы даже можете успеть прогуляться по Мукачево. О том, что посмотреть в Мукачево, читайте в нашем предыдущем материале.

Сам Кошице – это второй по величине город Словакии с 240 тысячами жителей, история которого берет начало в далеком 1230 году. Кошице довольно милый город с уютными улочками и красивенькими церквями, главной из которых является готический собор Святой Елизаветы. В принципе, здесь можно как остановиться на день в начале большого путешествия по Европе, так и провести уик-энд в тишине и покое, да с приятными ценами.

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Если же хотите поехать от Кошице в Братиславу (Bratislava) поездом, следует обратиться к словацким железным дорогам, на сайте которых можно купить билет онлайн. Стоимость проезда в одну сторону стартует от 19 евро, в зависимости от класса поезда. О том, что можно посмотреть в Братиславе, читайте в нашем предыдущем материале.

К слову, поезд «Мукачево – Кошице» удобно состыкуется с поездами чешских железных дорог, следующими до чешской Праги (Praha). Билеты можно приобрести онлайн на сайте чешского перевозчика. Стоимость билетов стартует от 579 чешских крон (около 630 гривень).

Кроме того, в августе 2019 года стало известно о планах чешского железнодорожного и автобусного перевозчика RegioJet запустить в июне 2020 года прямой ночной поезд Прага - Мостиска-2 (около 75 километров от Львова). Подробнее о том, что можно посмотреть в Праге, читайте в нашем предыдущем материале.

Также из Украины в Прагу курсировал ежедневный поезд № 771 «Киев – Прага» с прицепным беспересадочным вагоном до Братиславы. Однако на момент публикации материала мы не смогли отыскать актуальную информацию о нем на сайте «Укрзализныци», как и дозвониться до справочной.

Поезда из Украины в Румынию

Из Украины в Румынию ходит один поезд – беспересадочный вагон № 117 «Киев – Бухарест». В расписании на 2018-2019 год он ходит по пятницам. Время в пути – 26,5 часов. Из украинской столицы поезд отправляется в 20:05, а прибывает в Бухарест в 22:43 следующего дня.

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До границы поезд делает аж 20 остановок по Украине, включая Винницу, Хмельницкий, Каменец-Подольский и Черновцы. Украинский пункт пограничного контроля находится на станции Вадул-Сирет, где поезд стоит почти 3 часа, а румынский – в Викшанах. Первым интересным пунктом на пути следования поезда является город Сучава (Suceava), куда он прибывает в 15:58 по местному времени. О том, что же стоит посмотреть в этом городе, а также в Румынии в целом, читайте в нашем предыдущем материале.

Обратно из Румынии в Украину можно попасть беспересадочным вагоном № 380 «Бухарест – Киев», который в расписании на текущий сезон ходит по воскресеньям. Отправляется он из румынской столицы в 6:15, а в украинскую прибывает в 8:06 следующего дня.

Билеты на поезд можно купить только в международных кассах, обойдутся они в сумму не менее 2 тысяч гривень за весь маршрут. Учитывая время, проведенное в пути и стоимость поездки – это не самый удобный вариант. С другой стороны, Румыния – это тот редкой случай, куда из Украины в соседнюю европейскую страну пока еще не летают лоукостеры, потому бюджетным туристам приходится планировать поездку наземным транспортом.

Тем не менее, сэкономить можно организовав поездку с пересадкой самостоятельно. Например, доехать до Черновцов ночным поездом – стоимость билетов стартует от 220 гривень (плацкарт), а оттуда поехать автобусом до Сучавы – на дорогу уйдет 3,5 часа, а обойдется такая поездка в сумму от 200 гривень. Возможно, по времени вы не сильно сэкономите - есть вероятность, что придется оставаться на ночь в Черновцах (справедливости ради, там есть что посмотреть – подробнее читайте в нашем предыдущем материале). Но по деньгам вы точно выиграете, причем раз в пять.

Поезда из Украины в Австрию и Венгрию

Еще один прямой «спальный» поезд из Украины в Европу – ежедневный беспересадочный вагон № 749 «Киев – Вена». Из украинской столицы он выезжает в 14:07, до Львова едет без остановок, а после часовой стоянки продолжает путь до венгерской границы через Стрый, Славское, Сваляву и Мукачево. В 1:40 пассажиров ждет прохождение границы в Чопе, а затем еще одно в венгерской в Захони в 2:46, уже по местному времени. Так что выспаться у вас не получится.

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Первой интересной остановкой на пути является венгерский Дебрецен (Debrecen) – второй по населению город страны. Он довольно интересен как самостоятельное туристическое направление, однако есть один минус – поезд прибывает туда в 5:21 утра, а потому до заселения вам придется коротать где-то немало времени. И это при том, что в Европе не так-то просто найти рано утром работающие кафе.

В Будапешт поезд прибывает в 8:20 по местному времени. Причем стоит учесть, что в столице Венгрии он делает две остановки – «Будапешт-Келети» и «Будапешт-Келенфельд», а потому лучше изучить заранее, где вам удобнее выходить.

Далее поезд делает еще четыре небольшие остановки в Венгрии, а в 11:21 прибывает в австрийскую столицу Вену (Wien). И того в пути поезд проводит чуть больше 22 часов. Опять же, немного сэкономить по деньгам и облегчить суточные страдания в поезде можно, если вы «подсядете» на этот поезд во Львове, приехав туда утром на экскурсию самостоятельно на плацкарте.

Билеты на поезд можно купить только в международных кассах, обойдутся они в сумму около 2 тысяч гривень. Правда, учитывая то, что как в Будапешт, так и в Вену из Украины активно летают лоукостеры, билеты на которые иногда можно купить дешевле, чем за 1 тысячу гривень, поезд «Киев – Вена» – скорее для отчаянных романтиков или панических аэрофобов.

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Кроме того, попасть в венгерскую столицу из Украины можно на поезде ІС 34 «Лотарица», запушенном в прошлом году венгерскими железными дорогами по маршруту «Будапешт-Ньюгати – Мукачево». Он отправляется ежедневно из Мукачево в 12:30, а прибывает в Будапешт (Budapest) – в 18:37. Обратный поезд выезжает из Будапешта в 7:23 утра, а в Мукачево прибывает в 15:20. Стоимость билетов на момент запуска составляла около 23 евро. Подробную информацию можно узнать на сайте венгерских железных дорог. К слову, о том, что можно посмотреть в Будапеште, читайте в нашем предыдущем материале.

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Итак, подведем итоги. Одна из главных проблем украинских железных дорог на международных направлениях – отсутствие информации и невозможность купить билеты онлайн. Современный путешественник привык покупать услуги в «два клика», не выходя из дома. У нас же за билетами на большинство поездов «на Европу» все еще нужно идти в международные кассы, тогда как все авиакомпании и автобусные перевозчики уже давно продают билеты онлайн.

Более того, в век информации найти актуальное расписание поездов и расценки даже на сайте «Укрзализныци» – задача не из легких, да и дозвониться в справочную практически невозможно. А теперь вопрос: поедет ли потенциальный пассажир специально на вокзал узнавать расписание поездов, когда с другими видами транспорта все намного проще?

Третий фактор – время и деньги. Если из западных областей Украины доехать до Европы на поезде можно сравнительно быстро, то маршруты из Киева или Одессы выглядят гораздо менее привлекательно. Тем более, что стоимость полных маршрутов из Киева довольно высокая. Так что вот вам совет: хотите сэкономить – езжайте плацкартом до Львова, Мукачево или Черновцов, гуляйте там денек, а оттуда уже подсаживайтесь на поезд до Европы.

Марина Григоренко