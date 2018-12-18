На Софийской площади в Киеве завтра зажгут главную елку Украины: какие артисты выступят

Кроме концерта, гостей праздника будут ждать первый поезд желаний «Полярный Экспресс», несколько фотозон, магический туннель, новогодне-рождественская сувенирная ярмарка, зона сладостей и сказочная аллея чудес.

Завтра, 19 декабря, в 19.00 на Софийской площади в Киеве зажгут главную елку Украины.

Как сообщили в Департаменте культуры КГГА, начнется празднование по случаю открытия главной елки в 18.00.

Для гостей праздника выступят НАОНІ Orchestra, DeluxeSound Dj's Exclusive Mix – Dj Slap & НАОНІ Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids, актеры фильмы о Святом Николае «Тільки Диво», RIYA. Хедлайнернером концерта станет группа «СКАЙ».

В этом году 25-метровая елка будет украшена более 1,5 тысячи игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых будут иметь форму кристаллов. Еще одной новинкой станет экран, с помощью которого посетители будут передавать праздничные поздравления.

Кроме концерта, гостей праздника будут ждать первый поезд желаний «Полярный Экспресс», несколько фотозон, магический туннель, новогодне-рождественская сувенирная ярмарка, зона сладостей, сказочная аллея чудес и др.

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Вместе с тем, согласно распоряжению КГГА, 19 декабря с 16.00 до 22.00 будет запрещено движение транспорта по Владимирскому проезду и по ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софийской до Рыльского переулка).

Кроме того, до 24 января 2019 года действуют ограничения движения по Владимирскому проезду по правой полосе в направлении движения к Михайловской площади. Также в указанный период запретят движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

С 06.00 23 декабря до 08.00 25 декабря будет запрещено движение всех видов транспорта по Рыльскому переулку.

Запрет движения по Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка) будет действовать также: 24 декабря 2018 года - с 16.00 до 22.00; 31 декабря 2018 года - с 20.00 до 03.00 1 января 2019 года; 1 января 2019 года - с 14.00 до 22.00; 7 января 2019 года - с 12.00 до 16.00.

В связи с этим запретом разрешено движение транспортных средств каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни на улице Крещатик до 24 января 2019 года.